Košarka

TOTALNI HAOS U PARTIZANU! A kad su se kamere ugasile, evo šta su navijači uradili igračima (VIDEO)

Новости онлине

05. 12. 2025. u 06:03

LUDNICA se nastavila i nakon meča Partizana i Bajerna u kome su slavili crno-beli.

ТОТАЛНИ ХАОС У ПАРТИЗАНУ! А кад су се камере угасиле, ево шта су навијачи урадили играчима (ВИДЕО)

FOTO: N. Skenderija

Naime, kada su se kamere ugasile navijači šampiona Srbije su  pozvali igrače crno-belih da im se pridruže i da zajedno pevaju ono što se najviše skandiralo tokom utakmice. 

"Obradović Željko", odzvanjalo je Beogradskom arenom u većem delu meča, ali i po završetku istog nakon čega su navijači na južnoj tribini želeli i od igrača da učine isto. 

No, oni su vrlo brzo, predvođeni Dvejnom Vašingtonom, otrčali ka svlačionici. 

Zbog toga su dobili i salve zvižduka. 

A kako su javili srpski mediji, prvi put je bila policija ispred svlačionice Partizana, bio je tu i policajac sa službenim psom, što se nije do sada viđalo u Beogradskoj areni. 


Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU: Velika zvezda tenisa se odrekla ruskog državljanstva, druga za sedam dana!
Tenis

3 11

RUSIJA U ŠOKU: Velika zvezda tenisa se odrekla ruskog državljanstva, druga za sedam dana!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to naziva Rusija, i dalje se s posebnom pažnjom prati širom sveta, pa i prateći sportski segmenti koji se tiču sankcija ruskim i beloruskim sportistima. Najnovije vesti na tu temu ne tiču se direktno sankcija, ali svakako njihovih posledica. One su, naime, dovele do nove situacije koja se Rusima baš i neće svideti.

04. 12. 2025. u 13:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN NAŠAO TRENERA? Pablo Laso stiže u Humsku...

PARTIZAN NAŠAO TRENERA? Pablo Laso stiže u Humsku...