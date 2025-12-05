TOTALNI HAOS U PARTIZANU! A kad su se kamere ugasile, evo šta su navijači uradili igračima (VIDEO)

LUDNICA se nastavila i nakon meča Partizana i Bajerna u kome su slavili crno-beli.

FOTO: N. Skenderija

Naime, kada su se kamere ugasile navijači šampiona Srbije su pozvali igrače crno-belih da im se pridruže i da zajedno pevaju ono što se najviše skandiralo tokom utakmice.

"Obradović Željko", odzvanjalo je Beogradskom arenom u većem delu meča, ali i po završetku istog nakon čega su navijači na južnoj tribini želeli i od igrača da učine isto.

No, oni su vrlo brzo, predvođeni Dvejnom Vašingtonom, otrčali ka svlačionici.

Zbog toga su dobili i salve zvižduka.

A kako su javili srpski mediji, prvi put je bila policija ispred svlačionice Partizana, bio je tu i policajac sa službenim psom, što se nije do sada viđalo u Beogradskoj areni.



