RUSIJA U ŠOKU: Velika zvezda tenisa se odrekla ruskog državljanstva, druga za sedam dana!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to naziva Rusija, i dalje se s posebnom pažnjom prati širom sveta, pa i prateći sportski segmenti koji se tiču sankcija ruskim i beloruskim sportistima. Najnovije vesti na tu temu ne tiču se direktno sankcija, ali svakako njihovih posledica. One su, naime, dovele do nove situacije koja se Rusima baš i neće svideti.

Naime, kako javljaju ruski mediji, jedna od najboljih tamošnjih teniserki, Anastasija Potapova, više neće biti predstavljana kao Ruskinja.

Evo kako je tu vest objavio portal "Meš":

"Ruska teniserka Anastasija Potapova promenila je sportsko državljanstvo.

Od sledeće godine, predstavljaće Austriju.

- Austrija je mesto koje volim; tamo se osećam kao kod kuće. Stoga, ponosno objavljujem da ću, počev od 2026. godine, predstavljati svoju novu domovinu, Austriju, u svojoj profesionalnoj teniskoj karijeri - rekla je Potapova.

Dvadesetčetvorogodišnja teniserka iz Saratova osvojila je šest VTA turnira (uključujući tri u singlu). Rangirana je na 51. mestu na svetu. Godine 2023 izašla je na teren pre meča svog omiljenog fudbalskog tima, Spartaka. U jednom intervjuu je takođe rekla da su Sjedinjene Države svetionik mira i demokratije i da 'Amerikanci retko krše reč'" - navodi pomenuti medij.

Odluka Potapove, međutim, nije jedina koja je šokirala Ruse:

Od ove nedelje još jedna Ruskinja "više nije Ruskinja"!

Kamila Rahimova, 112. teniserka sveta, takođe je promenila državljanstvo.

Kao što su vas "Novosti" već izvestile, ona više neće igrati za Rusiju, već će od narednog turnira predstavljati Uzbekistan. Rođena je u Jekaterinburgu pre 24 godine. Ovu sezonu je počela na 60. poziciji svetske liste.

- Novo poglavlje u istoriji uzbečkog tenisa. Prelazak Kamile Rahimove je strateško jačanje našeg nacionalnog tima, što će Uzbekistan dovesti na nivo međunarodnih takmičenja. Sada će Uzbekistan biti u stanju da se bori za visoke pozicije na gren slemovima, Bili Džin King kupu i mnogim drugim takmičenjima - ne kriju u Taškentu, u tamošnjoj teniskoj federaciji koliko su srećni zbog ovog transfera.

Ogroman broj Ruskinja - više ne igra za Rusiju!

Ovim se nastavlja egzodus ruskih teniserki otkako je počeo rat u Ukrajini. U aprilu je Darija Kasatkina, najbolja ruska teniserka u nekim od prethodnih godina, prešla pod okrilje Teniskogs aveza Australije.

Uzbekistan je nedavno "uzeo" i Mariju Timofejevu, sa 21 godinom još perspektivniju igračice od Rahimove.

Podsećanja radi, od 2022, kada su ruske trupe ušle u Ukrajinu, sada već osam teniserki i jedan teniser su napustili "zbornaju komandu" i nastupaju od tada pod tuđim zastavama.

