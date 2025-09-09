Košarka

ISPISANA ISTORIJA U ČETVRTFINALU EVROBASKETA! Tripl-dabl Šenguna za plasman Turske u polufinale

Filip Milošević

09. 09. 2025. u 17:50

Košarkaška reprezentacija Turske se plasirala u polufinale Evrobasketa pobedom nad Poljskom sa 91:77.

ИСПИСАНА ИСТОРИЈА У ЧЕТВРТФИНАЛУ ЕВРОБАСКЕТА! Трипл-дабл Шенгуна за пласман Турске у полуфинале

FOTO: FIBA.Basketball

Samo u prvoj deonici je rezultat bio egal, da bi već na dvocifrenu prednost Turske otišla na poluvreme. Do kraja meča su održavali prednost i bez većih problema obezbedili polufinale Evrobasketa.

Najbolji u pobedi Turske bili su Alperen Šengun sa 19 poena, 12 skokova i 10 asistencija, kao i Šejn Larkin sa 13 poena.

Kod Poljske najefikasniji su bili Mateuš Ponitka i Džordan Lojd sa po 19 poena.

Ovim tripl-dablom Šengun je ispisao i istoriju, pošto je postao najmlađi (23 godine) ikada na Evrobasketu koji je zabeležio dvocifren broj poena, skokova i asistencija.

