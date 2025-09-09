ISPISANA ISTORIJA U ČETVRTFINALU EVROBASKETA! Tripl-dabl Šenguna za plasman Turske u polufinale
Košarkaška reprezentacija Turske se plasirala u polufinale Evrobasketa pobedom nad Poljskom sa 91:77.
Samo u prvoj deonici je rezultat bio egal, da bi već na dvocifrenu prednost Turske otišla na poluvreme. Do kraja meča su održavali prednost i bez većih problema obezbedili polufinale Evrobasketa.
Najbolji u pobedi Turske bili su Alperen Šengun sa 19 poena, 12 skokova i 10 asistencija, kao i Šejn Larkin sa 13 poena.
Kod Poljske najefikasniji su bili Mateuš Ponitka i Džordan Lojd sa po 19 poena.
Ovim tripl-dablom Šengun je ispisao i istoriju, pošto je postao najmlađi (23 godine) ikada na Evrobasketu koji je zabeležio dvocifren broj poena, skokova i asistencija.
