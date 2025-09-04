LAKO JE KAD IMAŠ LUKU DONČIĆA: Slovenija pobedila Izrael na Evrobasketu, novi dab-dabl NBA zvezde
LAKO je Sloveniji dok u reprezentaciji ima Luku Dončića. Zvezda Los Anđeles lejkresa je prevodila svoju selekciju do važne pobede protiv Izraela sa 106:96 u 5. kolu Evropskog prvenstva.
Jedan od najboljih košarkaša planete je upisao novi dabl-dabl, meč završio sa 37 poena, 11 skokova i devet asistencija.
Od starta su "zmajčeki" nametnuli brz ritam igre i bolje su se snašli od protivnika u toj situaciji. Slovenija je već na poluvremenu imala dvocifrenu prednost - 56:43.
Izrael je pokazao koliko je kvalitetna reprezentacija. Uspeli su Deni Avdija u drugovi da se vrate u meč. U poslednjem periodu su prišli na minust pet - 88:83.
Ipak, Dončić je uzeo stvari u svoje ruke, vezao pet i stavio tačku na ovaj meč, te doneo svojoj selekciji treću pobedu.
Pored zvezde Lejkresa najbolji kod pobednika bio je Rok Radović sa 14 poena. Na drugoj strani najbolji je bio Deni Avdija sa 32 poena, dok je Roman Sorkin ostvario dabl-dabl od 14 poena i 11 skokova.
Slovenija i Izrael su grupnu fazu okončali sa učinkom 3-2.
