KO JE OVO OČEKIVAO?! Ispao evropski prvak sa Evrobasketa i to nakon velike drame

Derbi dana na Evropskom prvenstvu u košarci odigrali su Španija i Grčka. Aktuelni šampion Evrope, "crvena furija je poražena nakon velike drame rezultatom 86:90.

FOTO: FIBA.Basketball

Nije dobro počelo po izabranike Serđa Skariola, već nakon 10 minuta dvocifren zaostatak imali su Španci, 20:31.

U nastavku je "helene" malo izdao šut, posebno spolja, te su rivali uspeli da se vrate na šest poena minusa.

Onda su momci u plavim dresovima ponovo zaigrali na višem nivou i uspeli da se odvoje, na dva minuta pre kraja poluvremena prednost Grka išla je na 14.

Mučili su se Grci u trećoj četvrtini ponovo je aktuelni šampion pritiskao. Spustio se na minus četiri, u uvodnih sedam minuta deonice Grci su postigli samo šest poena, sve ih je postigao Adetokumbo.

U završnici su smogli snage Španci da se vrate još jednom i da poenima Aldame na tri minuta pre kraja i povedu 82:81.

Usledila je nervoza "furije", te je Grčka smogla snage da upiše pobedu na kraju i to nakon velike drame - 90:86

Najefikasniji kod Španaca bio je Haime Pradilja sa 14 poena, Sem Superi je imao jedan manje, dok su Lopez - Arostegi i Aldama ubacili po 11.

Janis Adetokumbo je ubacio 25 poena, Tajler Dorsi je dodao 22, Sluskas je upisao 12, Kostas Papalikonau je upisao 11.

