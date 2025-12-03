Tenis

KAKAV OBRT! Ana Ivanović je htela sve da oprosti Švajnštajgeru, ali...

Новости онлине

03. 12. 2025. u 13:20

NASTAVAK sapunice Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger!

КАКАВ ОБРТ! Ана Ивановић је хтела све да опрости Швајнштајгеру, али...

Foto: Printskrin

Nakon što je Srpkinja i zvanično podnela papire za razvod braka i silnih tekstova o podeli imovine. Sada se pojavilo nešto sasvim novo i suptrotno od svega do sada.

Naime, Ana Ivanović je htela da oprosti prevaru slavnom fudbaleru, ali... Krenimo redom. Porodičnu harmoniju, navodno, narušila je bugarska državljanka Silva Kapetanova. Švajnštajger se, još dok je formalno bio u braku sa nekada prvom teniserkom sveta, pojavljivao javno sa tada udatom ženom i majkom dvoje dece.

Na fotografijama i video snimcima koji su kružili društvenim mrežama, njih dvoje su razmenjivali nežnosti, ljubili se i grlili na egzotičnim destinacijama, što je samo potvrdilo spekulacije da je taj odnos prerastao u ozbiljnu vezu.

Prema navodima uglednog nemačkog lista “Bunte”, koji je i prvi preneo informaciju o krahu ovog bračnog para, Ivanovićeva je u početku bila spremna da oprosti neverstvo, pre svega zbog porodice.

- Sudeći po saznanjima iz porodice i izvora bliskih Ani i Bastijanu, proslavljena teniserka je želela da mu oprosti aferu sa Bugarkom i pređe preko svega - navodi pomenuti list u svom članku.

Ipak, Švajnštajger je, prema navodima istog izvora, odlučio drugačije.

- Međutim, on joj je jasno stavio do znanja da želi svoju slobodu, da je pronašao svoju sreću, i da više neće da se vraća porodici. To je ostavilo u šoku kako porodicu, tako i sve njegove prijatelje, kolege i poznanike - objašnjava “Bunte”.

Tako je Švajni izabrao Bugarku pre dece i Srpkinje...

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DO POSLEDNJE LOPTE: Rukometašice sutra u drugom melu druge faze Svetskog prvenstva u Dortmundu igraju sa Farskim Ostrvima
Ostali sportovi

0 0

DO POSLEDNJE LOPTE: Rukometašice sutra u drugom melu druge faze Svetskog prvenstva u Dortmundu igraju sa Farskim Ostrvima

IZAZOV izazov sustiže na Svetskom prvenstvu. Rukometašice moraju da stišaju emocije posle čudesne pobede nad Španijom (31:29) i da se maksimalno skoncetrišu na sutrašnji (15.30) duel grupe 2 druge faze šampionata u Dortmundu protiv Farskih Ostrva. Naše dame se svesne da im pobeda otvara vrata četvrtfinala, ali i da moraju da nastavi da igraju "kao jedna".

03. 12. 2025. u 15:40

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose