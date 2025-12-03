KAKAV OBRT! Ana Ivanović je htela sve da oprosti Švajnštajgeru, ali...
NASTAVAK sapunice Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger!
Nakon što je Srpkinja i zvanično podnela papire za razvod braka i silnih tekstova o podeli imovine. Sada se pojavilo nešto sasvim novo i suptrotno od svega do sada.
Naime, Ana Ivanović je htela da oprosti prevaru slavnom fudbaleru, ali... Krenimo redom. Porodičnu harmoniju, navodno, narušila je bugarska državljanka Silva Kapetanova. Švajnštajger se, još dok je formalno bio u braku sa nekada prvom teniserkom sveta, pojavljivao javno sa tada udatom ženom i majkom dvoje dece.
Na fotografijama i video snimcima koji su kružili društvenim mrežama, njih dvoje su razmenjivali nežnosti, ljubili se i grlili na egzotičnim destinacijama, što je samo potvrdilo spekulacije da je taj odnos prerastao u ozbiljnu vezu.
Prema navodima uglednog nemačkog lista “Bunte”, koji je i prvi preneo informaciju o krahu ovog bračnog para, Ivanovićeva je u početku bila spremna da oprosti neverstvo, pre svega zbog porodice.
- Sudeći po saznanjima iz porodice i izvora bliskih Ani i Bastijanu, proslavljena teniserka je želela da mu oprosti aferu sa Bugarkom i pređe preko svega - navodi pomenuti list u svom članku.
Ipak, Švajnštajger je, prema navodima istog izvora, odlučio drugačije.
- Međutim, on joj je jasno stavio do znanja da želi svoju slobodu, da je pronašao svoju sreću, i da više neće da se vraća porodici. To je ostavilo u šoku kako porodicu, tako i sve njegove prijatelje, kolege i poznanike - objašnjava “Bunte”.
Tako je Švajni izabrao Bugarku pre dece i Srpkinje...
