FINCI ISPISALI ISTORIJU: Razbili Britance, a Markanen se poigravao kao niko ikada

Košarkaška reprezentacija Finske razbila je Veliku Britaniju u 2. kolu Evrobasketa, domaćin je slavio 109:79

FOTO: FIBA.Basketball

Finska je nakon Švedske pobedila i Veliku Britaniju, a u tom duelu Lauri Markanen je ispisao istoriju.

Britanci su u prvom poluvremenu pružili otpor, a za više od toga nisu imali snage. Razigrao se domaćin, a posebno se istakao Lauri Markanen koji je za svega 23 minuta provedenih na parketu postigao 43 poena.

Pored njega Sasu Salin je dodao 21 poen, dok je dvocifren bio i Hamhua sa 13 poena.

Zanimljivo je da su se svi igrači u ovom duelu upisali u strelce kod Finaca.

Kod Britanaca Luk Nelson postigao je 13 poena, jedan manje postigao je Majls Henson, a po deset su ubacili Jeboa, i Filip.

