FINCI ISPISALI ISTORIJU: Razbili Britance, a Markanen se poigravao kao niko ikada

29. 08. 2025. u 21:24

Košarkaška reprezentacija Finske razbila je Veliku Britaniju u 2. kolu Evrobasketa, domaćin je slavio 109:79

FOTO: FIBA.Basketball

Finska je nakon Švedske pobedila i Veliku Britaniju, a u tom duelu Lauri Markanen je ispisao istoriju. 

Britanci su u prvom poluvremenu pružili otpor, a za više od toga nisu imali snage. Razigrao se domaćin, a posebno se istakao Lauri Markanen koji je za svega 23 minuta provedenih na parketu postigao 43 poena. 

Pored njega Sasu Salin je dodao 21 poen, dok je dvocifren bio i Hamhua sa 13 poena. 

Zanimljivo je da su se svi igrači u ovom duelu upisali u strelce kod Finaca. 

Kod Britanaca Luk Nelson postigao je 13 poena, jedan manje postigao je Majls Henson, a po deset su ubacili Jeboa, i Filip. 

