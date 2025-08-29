FINCI ISPISALI ISTORIJU: Razbili Britance, a Markanen se poigravao kao niko ikada
Košarkaška reprezentacija Finske razbila je Veliku Britaniju u 2. kolu Evrobasketa, domaćin je slavio 109:79
Finska je nakon Švedske pobedila i Veliku Britaniju, a u tom duelu Lauri Markanen je ispisao istoriju.
Britanci su u prvom poluvremenu pružili otpor, a za više od toga nisu imali snage. Razigrao se domaćin, a posebno se istakao Lauri Markanen koji je za svega 23 minuta provedenih na parketu postigao 43 poena.
Pored njega Sasu Salin je dodao 21 poen, dok je dvocifren bio i Hamhua sa 13 poena.
Zanimljivo je da su se svi igrači u ovom duelu upisali u strelce kod Finaca.
Kod Britanaca Luk Nelson postigao je 13 poena, jedan manje postigao je Majls Henson, a po deset su ubacili Jeboa, i Filip.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
