LJUDI MOJI, KAKVA KOŠARKA: Nemačka impresivnom igrom demolirala Valančunasovu Litvaniju

U drugom kolu "B" grupe na Evropskom prvenstvu Litvanija je u Tamperu u Finskoj odmerila snage sa Svetskim šampionom, Nemačkom. Slavili su "panceri" ubedljivo, rezultatom 88:107.

FOTO: FIBA.basketball

Dosta nervoze kod Litvanaca u prvoj deonici, iskoristili su Nemci da je dobiju rezultatom 20:32, uspeli su do poluvremena Jonas Valančijunas i drugari da smanje zaostatak, ali je u drugom poluvremenu Nemačka imala punu kontrolu.

Na krraju su "panceri" ubedljivo slavili rezultatom 88:107

Momke u belim dresovima predvodio je Rokas Jokubaitis sa 20 poena, 14 je ubacio novi saigrač Nikole Jokića u Denver Nagetsima Jonas Valančijunas, a 11 je dodao Normantas.

Nemci su imali jako raspoložene igrače kada je ofanziva u pitanju. Denis Šroder postigao je 26 poena, Franc Vagner ubacio je 24 poena, Danijel Teis jedan manje, a košarkaš Partizana Isak Bonga ubacio je šest poena.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?