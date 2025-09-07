KRAJ I ZA BOSNU I HERCEGOVINU NA EVROBASKETU! Bivši igrači Crvene zvezde i Partizana predvodili Poljsku do četvrtfinala
Košarkaši Poljske savladali su Bosnu i Hercegovinu rezultatom 80:72 u osmini finala Evrobasketa.
Vodila je Bosna i Hercegovina većim delom meča, međutim od sredine drugog poluvremena su se "ugasili" i Poljska je uspela da dođe do trijumfa i novog četvrtfinala Evrobasketa.
Džordan Lojd i Mateuš Ponitka su bili najbolji u pobedničkom timu sa 28 i 19 poena.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Kod poraženog tima Jusuf Nurkić je bio najefikasniji sa 20, dok ga je pratio Džon Roberson sa 19.
Poljska će u četvrtfinalu igrati protiv Turske.
