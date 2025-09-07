Košarka

KRAJ I ZA BOSNU I HERCEGOVINU NA EVROBASKETU! Bivši igrači Crvene zvezde i Partizana predvodili Poljsku do četvrtfinala

Filip Milošević

07. 09. 2025. u 13:11

Košarkaši Poljske savladali su Bosnu i Hercegovinu rezultatom 80:72 u osmini finala Evrobasketa.

FOTO: EPA

Vodila je Bosna i Hercegovina većim delom meča, međutim od sredine drugog poluvremena su se "ugasili" i Poljska je uspela da dođe do trijumfa i novog četvrtfinala Evrobasketa.

Džordan Lojd i Mateuš Ponitka su bili najbolji u pobedničkom timu sa 28 i 19 poena.

Kod poraženog tima Jusuf Nurkić je bio najefikasniji sa 20, dok ga je pratio Džon Roberson sa 19.

Poljska će u četvrtfinalu igrati protiv Turske.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

