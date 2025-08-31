NA NBA POGON DENIJA AVDIJE! Izrael "razbio" Francusku na Evrobasketu
Košarkaši Izraela savladali su Francusku u 3. kolu Evrobasketa sa 82:69.
Nakon prvog poluvremena egal su bile obe reprezentacije, a nakon treće deonice Francuzi su imali minimalnu prednost.
Ipak u poslednjoj deonici Deni Avdija i saigrači dodaju gas i razbijaju Francuze sa 27:13 u toj četvrtini, te dolaze do velikog trijumfa.
Najefikasniji u reprezentaciji Izraela bio je upravo Deni Avdija sa 23 poena, dok ga je pratio Jam Madar sa 17.
Kod Francuza su se istakli Zakarije Risaše sa 14 i Eli Okobo sa 13.
U isto vreme kada i ovaj meč na teren su izašli Španci i Kiprani. Utakmica je bila jednosmerna ulica za Kipar, te Španci slave sa čak 91:47.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Uskoro opširnije
Preporučujemo
GOTOVO JE! Crvena zvezda prodala dvojicu glavnih igrača
28. 08. 2025. u 10:58 >> 11:05
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Oglasila se NBA liga zbog Nikole Jokića (VIDEO)
28. 08. 2025. u 10:17
SRBI SU ČUDO! Nikola Jokić je pozdravio sve, a onda je u svlačionicu ušao on... (VIDEO)
28. 08. 2025. u 09:11
MARAKANE SE TRESE! Crvena zvezda pronašla zamenu za Elšnika i to kakvu
28. 08. 2025. u 08:14
VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!
NAJBOLjI srpski fudbaler otvorio je sezonu pogotkom protiv Parme prošlog vikenda, a ovoga se nada da će zatresti i mrežu Đenove kojoj Juve gostuje u drugom kolu Serije A (18.30).
31. 08. 2025. u 08:55 >> 08:55
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (0)