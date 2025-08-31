NA NBA POGON DENIJA AVDIJE! Izrael "razbio" Francusku na Evrobasketu

Košarkaši Izraela savladali su Francusku u 3. kolu Evrobasketa sa 82:69.

Nakon prvog poluvremena egal su bile obe reprezentacije, a nakon treće deonice Francuzi su imali minimalnu prednost.

Ipak u poslednjoj deonici Deni Avdija i saigrači dodaju gas i razbijaju Francuze sa 27:13 u toj četvrtini, te dolaze do velikog trijumfa.

Najefikasniji u reprezentaciji Izraela bio je upravo Deni Avdija sa 23 poena, dok ga je pratio Jam Madar sa 17.

Kod Francuza su se istakli Zakarije Risaše sa 14 i Eli Okobo sa 13.

U isto vreme kada i ovaj meč na teren su izašli Španci i Kiprani. Utakmica je bila jednosmerna ulica za Kipar, te Španci slave sa čak 91:47.

