IZRAEL NA NBA POGON DENIJA AVDIJE: Košarkaš Portlanda zatrpao koš Islanda na Evrobasketu

Košarkaši Izraela savladali su danas u Katovicama selekciju Islanda 83:71 u prvom kolu grupe D.

FOTO: FIBA.Basketball

Najefikasniji u reprezentaciji Izraela bio je Roman Sorkin sa 31 poenom, dok je Deni Avdija dodao 20.

U reprezentaciji Islanda najbolji je biuo Elvar Fridrikson sa 17 poena. Preostali mečevi prvog kola grupe D biće odigrani kasnije večeras, a sastaće se: Belgija - Francuska (17) i Slovenija - Poljska (20.30).

