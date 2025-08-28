Košarka

IZRAEL NA NBA POGON DENIJA AVDIJE: Košarkaš Portlanda zatrpao koš Islanda na Evrobasketu

Filip Milošević

28. 08. 2025. u 16:20

Košarkaši Izraela savladali su danas u Katovicama selekciju Islanda 83:71 u prvom kolu grupe D.

ИЗРАЕЛ НА НБА ПОГОН ДЕНИЈА АВДИЈЕ: Кошаркаш Портланда затрпао кош Исланда на Евробаскету

FOTO: FIBA.Basketball

Najefikasniji u reprezentaciji Izraela bio je Roman Sorkin sa 31 poenom, dok je Deni Avdija dodao 20.

U reprezentaciji Islanda najbolji je biuo Elvar Fridrikson sa 17 poena. Preostali mečevi prvog kola grupe D biće odigrani kasnije večeras, a sastaće se: Belgija - Francuska (17) i Slovenija - Poljska (20.30).

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!