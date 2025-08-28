SENZACIJA NA EVROBASKETU! DŽikićeva Gruzija razbila Španiju

NAJVEĆE iznenađenje na ovogodišnjem Evrobasketu priredila je Gruzija. Slavila je četa Aleksandra Džikića protiv Španije rezultatom 83:69, (20:17, 17:18, 20:14, 26:20) u prvom kolu grupe C koja se igra na Kipru.

Gruzini su protiv favorita odigrali zrelu utakmicu, Španiji dozvolili da vodi samo u jednom trenutku u drugoj četvrtini.

Treća deonica bila je ključna za Džikićevu četu koja je tada došla do dvocifrene prednosti 57:47, a nakon toga nije bilo povratka za rivala.

Fenomenalan je bio košarkaš Toronto Reptorsa Aleksander Mamukelašvili sa 19 poena, a pratio ga je nekadašnji igrač Mege Goga Bitadže sa 15, dok je najiskusniji Tornike Šengelija meč završio sa 13 poena.

Bolji od ostalih u ekipi selektora Serđa Skariola bili su Huančo Ernangomez sa 13 i Santi Aldama sa 12 poena.

