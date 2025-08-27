SENZACIJA U GRUPI SRBIJE: Portugal iznenadio Češku, neverovatna dominacija Kete

PRVO iznenađenje na Evropskom prvenstvu u košarci priredio je Portugal koji je pobedio Češku sa 62:50 (13:10, 19:19, 13:11, 17:10) uz neverovatnu partiju Nemijasa Kete.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Došli su Češi znatno oslabljeni u Rigu, bez dve najveće zvezde - Jana Veselog i Tomaša Satoranskog, ali i bez njih su bili favoriti protiv rivala sa kojim su igrali ove srede.

Bazirali su Portugalci igru na centra Boston seltiksa za koga protivnik nije imao rešenje. On je blitao, zabeležio je dabl-dabl sa 23 poena i 18 skokova, četiri blokade za 30 minuta na parketu. Ovakva partija bila je dovoljna za indeks korisnosti 39.

Zahvaljujući Keti na odmor su izabranici Marija Gomeša otišli sa prednošću od tri razlike - 32:29.

Portigal je još bolje ušao u drugo poluvreme i vrlo brzo je stekao dvocifreno vođstvo - 40:30. Ipak, onda je izašao Keta i Česi su prišli na tri poena zaostatka - 43:40, no nikako nisu uspevali da naprave preokret.

Nakon toga se NBA centar vratio na teren i ponovo je preuzeo stvari u svoje ruke. Nastavio je da dominira i odveo je svoju reprezentaciju do velike pobede.

Pored njega dobru utakmicu odigrao je Rafael Lisboa koji je meč završio sa 15 poena. Na drugoj strani najbolji je bio Vit Krejči sa 10, dok je Martin Peterka postigao osam.

E sad ostaje da se vidi koliko će ovaj 213 centimetara visoki košarkaš moći da pruži protiv najboljeg na svetu - Nikole Jokića. Upravo je Srbija naredni rival Portugalije (petak, 20.15).

Češka u drugom kolu Evrobasketa 2025 igra sa Turskom. U grupi A se još nalaze domaćin Letonija i Estonija.

