GRČKA JE U POLUFINALU EVROBASKETA: "Heleni" ubedljivi protiv Litvanije, boriće se za medalje

GRČKA je drugi polufinalista Evropskog prvenstva pošto je pobedila Grčku sa 87:76 (24:19, 20:19, 20:14, 23:24) i boriće se za medalje.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Baltička selekcija je odlično otvorila utakmicu sa 0:7. Ipak, "heleni" su se brzo konsolidovali i na kraju prvog kvartala su imali prednost 24:19.

Nastavili su izabranici Vasilisa Spanulisa sa dobrom igrom, no na odmor su otišli sa "samo" +6 - 44:38.

Drugi deo meča protekao je u totalnoj dominaciji Grčke koja je u nekoliko navrata otišla na maksimalnih 16 razlike.

Najefikasniji kod pobednika bio je Janis Adetokumbo sa 29 poena, pratio ga je Vasisis Toliopulos koji je brojao do 17. Na drugoj strani dominirao je Jonas Valančijunas sa 24 poena i 15 skokova. Arnas Velička je brojao do 12.

Grčka će u polufinalu igrati protiv Turske koja je ranije danas u prvom četvrtfinalu savladala Poljsku.

U preostala dva četvrtfinalna duela sastaju se u sredu Finska - Gruzija (16) i Nemačka - Slovenija (20).

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

