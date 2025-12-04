Politika

VUČIĆ OTKRIO PODLU NAMERU VAŠINGTONA: Hoće da isteraju svoje do kraja, bez obzira koliku će cenu platiti Srbija

04. 12. 2025. u 18:42

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je Nacionalnog dnevnika na TV Pink gde govori o najvažnijim temama.

Foto: Printskrin

- Američka logika je da isteraju svoje do kraja bez obzira koliku će cenu platiti Srbija, a ruska je da isteraju svoje do kraja. Nisu oni uvodili sankcije Amerikancima, kažu i nisu krivi, to je tačno, ali nismo ni mi i nismo dužni da ispaštamo zbog njihovih odnosa - kazao je on.

