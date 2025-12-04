VUČIĆ OTKRIO PODLU NAMERU VAŠINGTONA: Hoće da isteraju svoje do kraja, bez obzira koliku će cenu platiti Srbija

Ženska rukometna reprezentacija Srbije ne samo da nije pobedila Farska Ostrva u 2. kolu druge faze Svetskog prvenstva (a konačan rezultat glasio je 31:31), nego su naše imale gol prednosti i loptu sedam sekundi pre kraja - i bile na sedam metara od mreže rivalki, a primile pogodak. Zato subotnji meč Srbija - Crna Gora više n nije jedini koji će odlučivati o tome ko će u četvrtfinale. A činilo se da će baš to biti slučaj jer se očekivala sigurna pobeda naše nacionalne selekcije...