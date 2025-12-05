"OPET NAPADAJU BUGARI SA LEĐA..." Zahuktava se sukob između Ivana Ivanovića i Slobodana Georgieva - Uvrede samo pršte

RAT među blokaderima poslednjih dana potresa blokaderske medije i društvene mreže, a u njihovim redovima više se gotovo i ne zna ko na koga udara.

Foto printskrin

Iako su blokaderi neko vreme delovali kao jedinstveni front i utrkivali se u tome ko će više podržati studente blokadere, poslednjih nedelja naročito poazuje se najbolje pravo stanje u njihovim redovima. Ovih dana optužbe i međusobne uvrede pljušte sa svih strana, blokaderi se ograđuju jedni od drugih, pa se više ni ne zna ko na koga i zašto udara.

Svoj žestoki okršaj na Iksu nastavili su tako i doskorašnji saborci blokaderi Ivan Ivanović i Slobodan Georgiev.

Pršte uvrede i optužbe sa obe strane.

Sve je počelo izjavom bivšeg voditelja Nove, koji je ustvrdio da je upravo njegov dolazak na tu televiziju, uz Olju (Bećković), doveo do prodaje 120.000 EON aplikacija i značajne zarade za kompaniju. Prema njegovim rečima, to je bila "dvojka koja je pokrenula celu priču", naglasio je svoj uticaj na poslovni uspeh televizije.

Ova tvrdnja nije prošla bez žestokog odgovora od strane Slobodana Georgieva, urednika Nove S, koji je u svom komentaru odbacio Ivanovićeve zasluge, ističući u svom komentaru da je Ivanović "komičar".

- Vidim negde u bespućima interneta komičara Ivanovića kako još jednom objašnjava kako je on napravio TV Nova S. Zamolio bih režim i tabloide da slušaju čoveka i ne zovu nas Šolakovi nego Ivanovi mediji. A njemu hvala svakako, prvo njemu pa Jugoslavu što su nam omogućili da imamo neki posao i da ne budemo na ulici - napisao je na Iks nalogu Georgiev.

Sa druge strane, Ivanović ne bira reči upućene na račun Georgieva.

- Ostaće misterija zašto bugarska pi*** proizvodi sadržaj za režimske tabloide. Da li još uvek uzima lovu od njih ili onako, iz ljubavi? Ogavni generator mržnje u ljudskom obliku. Milomir Marić sa ove strane, samo gluplji - kaže voditelj.

Na stranu Ivanovića stao je i njegov kolega iz emisije Bane Raičević koji je takođe na Iksu ostavio komentar na račun Georgieva.

"Opet napadaju Bugari sa leđa. Ovoga puta jedan po jedan. Jure po bespućima interneta i napadaju", napisao je Raičević.

Nema sumnje da se politički rat u blokaderskom frontu tek zahuktao...