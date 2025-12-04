KOLAČ SA MAKOM BEZ ŠEĆERA I BRAŠNA: Zdraviji desert koji osvaja na prvi zalogaj
AKO tražite kolač koji je istovremeno sočan, mirisan, bogat ukusom, a pri tom i bez trunke rafinisanog šećera i brašna — ovaj mak kolač je pravi dragulj.
Medena slatkoća, puterasta mekoća i aroma pomorandže čine ga idealnim izborom za prazničnu trpezu, posluživanje uz kafu ili kao fini, zdravi desert za svaki dan.
Sastojci:
- 200 gr mlevenog maka
- 4 jaja (odvojeno belanca i žumanca)
- ½ šolje meda
- 100 gr putera (otopljenog i ohlađenog)
- 1 kašičica praška za pecivo
- 50 gr seckanih oraha ili badema
- kora 1 pomorandže (po želji – daje divnu svežinu)
- prstohvat soli
Čokoladna glazura:
- 80 gr crne čokolade (min. 70%)
- 1 kašika putera
- 1 kašika mleka ili pavlake
Priprema:
1. Pripremite smesu sa makom
U činiji pomešajte mak, med, žumanca, otopljeni puter, prašak za pecivo, seckane orahe i koru pomorandže. Ostavite smesu 10 minuta da mak upije tečnost i nabubri.
2. Umutite belanca
Belanca sa prstohvatom soli umutite u čvrst sneg. Nežno ih umešajte u smesu sa makom špatulom, laganim pokretima odozgo nadole.
3. Pečenje
U pleh (oko 20×20 cm) obložen papirom za pečenje izlijte testo. Pecite 35–40 minuta na 170°C. Kada je gotovo, ostavite da se potpuno ohladi.
4. Čokoladna glazura
U maloj šerpi otopite čokoladu sa puterom i mlekom/pavlakom.Mešajte dok ne postane sjajna i glatka, pa je prelijte preko ohlađenog kolača. Po želji ukrasite svežom korom pomorandže.
Uživajte!
Preporučujemo
MADLENE KAO IZ PARIZA: Nežni francuski kolačići koji osvajaju na prvi zalogaj
03. 12. 2025. u 11:11
TRUFLE SA ORASIMA I ČOKOLADOM: Mali zalogaj čistog užitka!
18. 11. 2025. u 11:00
MEDENjAK SA GRIZ KREMOM: Tradicionalni ukus koji uvek uspe
17. 11. 2025. u 11:00
KREMASTO SAVRŠENSTVO: Čokoladna vanila torta sa glazurom od šljiva
03. 12. 2025. u 19:00
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
JOVANIN NOVI DEČKO: Sportista, biznismen, sin jugoslovenskog rekordera (FOTO)
VODITELjKA Jovana Jeremić već neko vreme uživa u ljubavi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, sinom jugoslovenskog kikboksera Gidre koji je postavio svetski rekorder.
04. 12. 2025. u 12:31
Komentari (0)