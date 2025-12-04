Torte i kolači

KOLAČ SA MAKOM BEZ ŠEĆERA I BRAŠNA: Zdraviji desert koji osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

04. 12. 2025. u 13:04

AKO tražite kolač koji je istovremeno sočan, mirisan, bogat ukusom, a pri tom i bez trunke rafinisanog šećera i brašna — ovaj mak kolač je pravi dragulj.

КОЛАЧ СА МАКОМ БЕЗ ШЕЋЕРА И БРАШНА: Здравији десерт који осваја на први залогај

FOTO: Novosti

Medena slatkoća, puterasta mekoća i aroma pomorandže čine ga idealnim izborom za prazničnu trpezu, posluživanje uz kafu ili kao fini, zdravi desert za svaki dan.

Sastojci:

  • 200 gr mlevenog maka
  • 4 jaja (odvojeno belanca i žumanca)
  • ½ šolje meda
  • 100 gr putera (otopljenog i ohlađenog)
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 50 gr seckanih oraha ili badema
  • kora 1 pomorandže (po želji – daje divnu svežinu)
  • prstohvat soli

Čokoladna glazura:

  • 80 gr crne čokolade (min. 70%)
  • 1 kašika putera
  • 1 kašika mleka ili pavlake

Priprema:

1. Pripremite smesu sa makom

U činiji pomešajte mak, med, žumanca, otopljeni puter, prašak za pecivo, seckane orahe i koru pomorandže. Ostavite smesu 10 minuta da mak upije tečnost i nabubri.

2. Umutite belanca

Belanca sa prstohvatom soli umutite u čvrst sneg. Nežno ih umešajte u smesu sa makom špatulom, laganim pokretima odozgo nadole.

3. Pečenje

U pleh (oko 20×20 cm) obložen papirom za pečenje izlijte testo. Pecite 35–40 minuta na 170°C. Kada je gotovo, ostavite da se potpuno ohladi.

4. Čokoladna glazura

U maloj šerpi otopite čokoladu sa puterom i mlekom/pavlakom.Mešajte dok ne postane sjajna i glatka, pa je prelijte preko ohlađenog kolača. Po želji ukrasite svežom korom pomorandže.

Uživajte!

