NESTVARNO IZDANJE JOKIĆEVOG SAIGRAČA: Litvanija razbila Crnu Goru u param parčad na Evrobasketu (VIDEO)
Crna Gora je na Evropskom prvenstvu u košarci upisala drugi poraz, Litvanija je u drugom kolu ubedljivo slavila 94:67.
Da će stvari biti "crne" po Crnogorce, bilo je jasno već u prvoj četvrtini kada je novi saigrač Nikole Jokića, litvanski centar Jonas Valančijunas, ubacio čak 12 poena, iako ga je čuvao još jedan NBA as, Nikola Vučević:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Na krilima Jokubaitisa i pomenutog Valenčunasa Litvanci su bili dominantni na parketu, a Nikola Vučević i njegovi saigrači nisu imali rešenja za ofanzivne bravure rivala.
Pitanje pobednika nije se ni u jednom trenutku dovodilo u pitanje, te su Litvanci ubedljivo slavili 94:67
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Rokas Jokubaitis je ubacio 21 poen kod Litvanije, dva manje dodao je Jonas Valančiunas, zanimljivo je da je on odigrao samo 13 minuta večeras, po deset poena postigli su Blažević i Velička.
Nikola Vučević je kod Crnogoraca postigao 20 poena, uz 10 skokova 13 je dodao Đorđe Jovanović, a tri poena manje ubacio Marko Simonović.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
GOTOVO JE! Crvena zvezda prodala dvojicu glavnih igrača
28. 08. 2025. u 10:58 >> 11:05
MARAKANE SE TRESE! Crvena zvezda pronašla zamenu za Elšnika i to kakvu
28. 08. 2025. u 08:14
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne
Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", prilično su neverovatne.
29. 08. 2025. u 16:41
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)