NESTVARNO IZDANJE JOKIĆEVOG SAIGRAČA: Litvanija razbila Crnu Goru u param parčad na Evrobasketu (VIDEO)

Crna Gora je na Evropskom prvenstvu u košarci upisala drugi poraz, Litvanija je u drugom kolu ubedljivo slavila 94:67.

Da će stvari biti "crne" po Crnogorce, bilo je jasno već u prvoj četvrtini kada je novi saigrač Nikole Jokića, litvanski centar Jonas Valančijunas, ubacio čak 12 poena, iako ga je čuvao još jedan NBA as, Nikola Vučević:

Valanciunas turned Q1 into a CLINIC (12PTS)!!!! 🤯🤯#EuroBasket pic.twitter.com/vWm0nVAmJ9 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 29, 2025

Na krilima Jokubaitisa i pomenutog Valenčunasa Litvanci su bili dominantni na parketu, a Nikola Vučević i njegovi saigrači nisu imali rešenja za ofanzivne bravure rivala.

Pitanje pobednika nije se ni u jednom trenutku dovodilo u pitanje, te su Litvanci ubedljivo slavili 94:67

Rokas Jokubaitis je ubacio 21 poen kod Litvanije, dva manje dodao je Jonas Valančiunas, zanimljivo je da je on odigrao samo 13 minuta večeras, po deset poena postigli su Blažević i Velička.

Nikola Vučević je kod Crnogoraca postigao 20 poena, uz 10 skokova 13 je dodao Đorđe Jovanović, a tri poena manje ubacio Marko Simonović.

