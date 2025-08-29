Košarka

NESTVARNO IZDANJE JOKIĆEVOG SAIGRAČA: Litvanija razbila Crnu Goru u param parčad na Evrobasketu (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

29. 08. 2025. u 17:18

Crna Gora je na Evropskom prvenstvu u košarci upisala drugi poraz, Litvanija je u drugom kolu ubedljivo slavila 94:67.

НЕСТВАРНО ИЗДАЊЕ ЈОКИЋЕВОГ САИГРАЧА: Литванија разбила Црну Гору у парам парчад на Евробаскету (ВИДЕО)

FOTO: FIBA.Basketball

Da će stvari biti "crne" po Crnogorce, bilo je jasno već u prvoj četvrtini kada je novi saigrač Nikole Jokića, litvanski centar Jonas Valančijunas, ubacio čak 12 poena, iako ga je čuvao još jedan NBA as, Nikola Vučević:

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Na krilima Jokubaitisa i pomenutog Valenčunasa Litvanci su bili dominantni na parketu, a Nikola Vučević i njegovi saigrači nisu imali rešenja za ofanzivne bravure rivala. 

Pitanje pobednika nije se ni u jednom trenutku dovodilo u pitanje, te su Litvanci ubedljivo slavili 94:67

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Rokas Jokubaitis je ubacio 21 poen kod Litvanije, dva manje dodao je Jonas Valančiunas, zanimljivo je da je on odigrao samo 13 minuta večeras, po deset poena postigli su Blažević i Velička. 

Nikola Vučević je kod Crnogoraca postigao 20 poena, uz 10 skokova 13 je dodao Đorđe Jovanović, a tri poena manje ubacio Marko Simonović. 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?

PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?