JAO, OVO JE LUDO! Igrač Bajerna otkrio da je trebao da dođe u Partizan

ZBUNjENI su i igrači Bajerna bili tokom meča sa Partizanom, očigledno se ni oni nisu najbolje snašli u nesvakidašnjoj situaciju u Beogradskoj areni.

FOTO: N. Skenderija

A bivša NBA zvezda Spenser Dinvidi ne zna šta ga je snašlo.

"Prvo, razočaran sam, poraženi smo. Bilo je neverovatno, ovo ne viđate u Sjedinjenim Američkim Državama. Saigrači su mi sve objasnili. Ne znam jezik, pa ne znam šta pevaju. Ali kada 20.000 ljudi podržavaju jednu osobu, to je neverovatno", rekao je Dinvidi.

Postojalo je interesovanje za njegove usluge od evroligaških timova, između ostalih i od Partizana.

"Da, agent mi je rekao da je bilo dosta zainteresovanih timova. Srećan sam što sam u Bajernu", rekao je on.

O Lučiću?

"Rok zvezda. Mnogo mi je pomogao da dobijem samopouzdanje, on, Endi...", rekao je Dinvidi.

Pitali su ga novinari i za razliku između NBA lige i Evrolige.

"Intenzitet je ovde visok, to je baš dobro... To su dve drugačije košarke. Kao ples, postoji salsa i balet. Neko može i jedno i drugo, neko samo jedno", rekao je Dinvidi.