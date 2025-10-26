Srbija

I ĆUPRIJA U PROJEKTU "PROMOVISANJE DOBROBITI DECE U ZAŠTITI OD NASILJA" Počele radionice o mentalnom zdravlju

LOKALNA samouprava u Ćupriji uključila se u projekat "Promovisanje dobrobiti dece u zaštiti od nasilja", koji Centar za prava deteta realizuje u ukupno deset opština širom Srbije, a cilj je da se mališani na pravi način informišu o mentalnom zdravlju i načinima da se ono očuva.

Uz podršku EU, projekat se realizuje u sve tri ćuprijske osnovne škole, a Opština je formirala tim sastavljen od predstavnika lokalne samouprave, obrazovnog, zdravstvenog i socijalnog sektora, koji je osmislio aktivnosti kroz različite dijaloge i radionice sa roditeljima, decom i nastavnicima.

Prva u nizu takvih radionica Kluba DX već je organizovana u OŠ "13. oktobar", uz učešće starijih osnovaca iz svih ćuprijskih škola. Jer, o dečjem mentalnom zdravlju u ovoj obrazovnoj ustanovi razgovara se još od prošle godine, u nastojanju da se pokaže da je ono bitno isto koliko i ono fizičko. Ovoga puta, u centru pažnje bili su učenici od šestog do osmog razreda, a sledeća tema koja će se obrađivati odnosiće se na digitalno nasilje.

Po rečima Anđele Ristić, stručnog saradnika, pedagoga u OŠ "13.oktobar", u savremenom društvu mentalno zdravlje svih je na udaru, a posebno su ugroženi mladi koji još nemaju dovoljno veština da se izbore za sopstvena prava, zbog čega je važno da im se pruži podrška već u periodu rane adolescencije...

Projekat, inače, traje do kraja decembra naredne godine, pa ima dovoljno vremena da se u svakoj osnovnoj školi u Ćupriji organizuju radionice i otvoreni dijalozi roditelja i dece, te treninzi za nastavnike i školsko osoblje. Biće kreirane i onlajn publikacije, ali i platforme na temu mentalnog zdravlja i prevencije nasilja.

- Najvažnije je da se "otvore vrata", da deca znaju kome mogu da se obrate za pomoć i prave informacije. Upravo u tome, ovakve radionce pokazale su se veoma delotvornima - zaključuje Sofija Nedeljković, koordinatorka ovog projekta Centra za prava deteta.

