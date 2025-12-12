ZA ŠTA SE TO HRVATI SPREMAJU: Predsednik Vučić tokom posete Nišu komentarisao ubrzano naoružavanje suseda
HRVATSKA se ozbiljno naoružava, čestitam im, ali je pitanje za šta se spremaju, posebno posle vojnog saveza sklopljenog sa Prištinom i Tiranom. Svi u okruženju su u NATO ili su na putu ka članstvu, ne postoji niko drugi osim Srbije i Austrije, koja je samo formalno vojnoneutralna. Ne verujem da se spremaju da napadnu Austriju. Ali, radićemo i mi na dodatnoj zaštiti i Srbija će tokom sledeće godine vratiti obavezu služenja vojnog roka u trajanju od 75 dana.
To je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče poručio iz Niša, gde je prisustvovao otvaranju fabrike italijanske kompanije "Ariston" i proizvodnog pogona austrijskog "Palfingera". On je prokomentarisao to što je Zagreb nabavio 44 tenka "leopard 2" i 12 aviona tipa "rafal" i rekao je da naša zemlja ima značajnu prednost u protivvazdušnoj odbrani i da će imati značajnije jaču flotu i lovaca i bombardera.
- Građani neka ne brinu, neće niko imati snage da napadne Srbiju, jer mi kupujemo još, radimo ubrzano, nabavljamo i ćutimo, a onda ćemo da ih iznenadimo opet. Mi sve poštujemo, ali Srbija je tvrd orah. Mi možda nismo snažni kao drugi, ali smo dovoljno jaki da odvratimo svakog - rekao je predsednik.
Govorio je i o dešavanjima u zemlji, posebno oko slučaja "Generalštab" za koji je rekao da bi fer bilo da se optužnica podigne protiv njega, a ne drugih, jer bi to i formalnopravno pokazalo kako je progonjen.
- Zašto da podižu protiv gospođe Jelače, protiv Nikole Selakovića, protiv Siniše Malog... Nemojte da lažete, nemojte da obmanjujete javnost, nikada niste hteli da podižete optužnicu protiv njih, i nisu ti ljudi ništa krivi. Podignite odmah protiv mene. A meni će to da bude kruna karijere.
Naveo je da je "Generalštab" izuzetan projekat, važan za celu Srbiju i da je želeo još kada je došao u Ministarstvo odbrane, a onda i kao predsednik Vlade, još od 2016. godine da se to sredi. Ukazao je da je njegova ideja da se napravi lepši i stambeni i poslovni i hotelski centar, ali i muzej za žrtve NATO agresije. Rekao je i da će tu neko da zaposli desetine naših građevinskih firmi, kao i da će stotine, hiljade naših ljudi da radi.
- Predsednik će biti neko drugi. Takođe, nisam rekao da ću se kandidovati za premijera, već da to nije nemoguće. O pitanju sledećeg premijera ćemo razgovarati i videćemo šta će narod reći.
Povodom ponovljenih lokalnih izbora u Jarkovcu, u opštini Sečanj, gde je lista SNS u sredu odnela još ubedljiviju pobedu nego u prvom krugu, sa 71,9 odsto osvojenih glasova, dok je "blokaderskoj listi" pripalo 22 odsto, Vučić je rekao da je to za njega važan signal:
- Za mene je ovo važan signal, jer ljudi vide da je đavo odneo šalu. To vidim i u istraživanjima javnog mnjenja i jasno mi je šta je to što se dešava. Dolazi do polarizacije biračke scene, ali u toj polarizaciji je sve veći broj ljudi na ovoj strani.
Takođe je još jednom rekao da bi najbolje i jedino održivo rešenje bilo da ceo region Zapadnog Balkana zajedno uđe u EU i da je to rekao i sagovornicima u Briselu u sredu:
- Najduže smo razgovarali o energetskim problemima sa kojima se suočavamo, o evropskom putu, o klasterima, o agendi, reformama. Nadam se otvaranju Klastera 3, ali u ovom trenutku niko ne zna kada bi to moglo da se desi.
Kada je reč o najavama iz Zagreba da će blokirati naš evropski put, rekao je da Hrvatska nema direktan antagonistički odnos prema Srbiji, već da sve rade iza zatvorenih vrata.
- Oni na svakom mestu, sve što stignu, rade protiv nas, protiv Srbije, protiv srpskog naroda, protiv mene lično kao simbola i nemam nikakav problem sa tim, ali ne mislim da će to biti odlučujuće.
