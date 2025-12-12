VRAĆA SE RODŽER FEDERER: Legendarni teniser opet na terenu

LjUBITELjI tenisa ponovo će imati priliku da na Australijan openu gledaju Rodžera Federera.

Neće legendarni Švajcarac igrati profesionalne mečeve, već će nastupiti na egzibiciji, gde će pored njega učestvovati i Andre Agasi, Lejton Hjuit i Patrik Rafter.

On će se tako nakon pet godina vratiti na teren. Svakako će ga biti lepo videti kako opet drži reket i lopticu, bez obzira na to što se ne radi o takmičarskim mečevima.

Federer je jedan od najboljih tenisera svih vremena. On je osvojio 103 titule u karijere, od kojih je 20 sa grend slem turnira.

