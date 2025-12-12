VRAĆA SE RODŽER FEDERER: Legendarni teniser opet na terenu
LjUBITELjI tenisa ponovo će imati priliku da na Australijan openu gledaju Rodžera Federera.
Neće legendarni Švajcarac igrati profesionalne mečeve, već će nastupiti na egzibiciji, gde će pored njega učestvovati i Andre Agasi, Lejton Hjuit i Patrik Rafter.
On će se tako nakon pet godina vratiti na teren. Svakako će ga biti lepo videti kako opet drži reket i lopticu, bez obzira na to što se ne radi o takmičarskim mečevima.
Federer je jedan od najboljih tenisera svih vremena. On je osvojio 103 titule u karijere, od kojih je 20 sa grend slem turnira.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
Preporučujemo
CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Ovo što je doživeo Nikola Jokić je nečuveno
12. 12. 2025. u 13:43
KAKAV OBRT! Stranac ipak ostaje u Zvezdi, propao mu gotov transfer
12. 12. 2025. u 13:34
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
HRVAT NAPRAVIO HAOS U ŠPANIJI: Odbio da brani, a razlog za to je neverovatan
12. 12. 2025. u 15:13
SAKRAMENTO "LEŽI" NIKOLI JOKIĆU: Najbolji igrač današnjice obožava da igra protiv Kingsa
NOVO dominantno izdanje najboljeg košarkaša današnjice očekujemo na večerašnjem meču Sakramenta i Denvera koji se sastaju u "Golden 1 centru" četiri sata posle ponoći.
11. 12. 2025. u 13:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)