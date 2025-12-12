Tenis

VRAĆA SE RODŽER FEDERER: Legendarni teniser opet na terenu

Časlav Vuković

12. 12. 2025. u 19:10

LjUBITELjI tenisa ponovo će imati priliku da na Australijan openu gledaju Rodžera Federera.

Foto: Profimedia

Neće legendarni Švajcarac igrati profesionalne mečeve, već će nastupiti na egzibiciji, gde će pored njega učestvovati i Andre Agasi, Lejton Hjuit i Patrik Rafter.

On će se tako nakon pet godina vratiti na teren. Svakako će ga biti lepo videti kako opet drži reket i lopticu, bez obzira na to što se ne radi o takmičarskim mečevima.

Federer je jedan od najboljih tenisera svih vremena. On je osvojio 103 titule u karijere, od kojih je 20 sa grend slem turnira.

