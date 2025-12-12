Politika

"OVO ĆU ČEŠĆE DA RADIM!" Predsednik Vučić obišao je Niš gradskim prevozom

V.N.

12. 12. 2025. u 11:17

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi Niš.

ОВО ЋУ ЧЕШЋЕ ДА РАДИМ! Председник Вучић обишао је Ниш градским превозом

Foto: Printskrin/Instagram

 - Dugo nisam ušao u gradski prevoz, te mi je vožnja autobusom u Nišu činila posebno zadovoljstvo. Autobus je bio čist, krenuo na vreme, a oni ljudi koje sam sreo bili su zadovoljni što je prevoz besplatan. Ovo ću češće da radim!- objavio je predsednik Vučić na svom Instagramu.

