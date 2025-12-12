"OVO ĆU ČEŠĆE DA RADIM!" Predsednik Vučić obišao je Niš gradskim prevozom
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi Niš.
- Dugo nisam ušao u gradski prevoz, te mi je vožnja autobusom u Nišu činila posebno zadovoljstvo. Autobus je bio čist, krenuo na vreme, a oni ljudi koje sam sreo bili su zadovoljni što je prevoz besplatan. Ovo ću češće da radim!- objavio je predsednik Vučić na svom Instagramu.
