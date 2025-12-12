"OVE FABRIKE SU ZA NAS SPASONOSNE": Vučić obišao kompaniju TZR Recycling Industry u Merošini (VIDEO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je kompaniju za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry u Merošini.
- Ovde radi 75 radnika, ići će i do 150. Sada možete da koristite subvencije i za zapošljavanje i za opremu za novu halu. Ovde ljudi žele posao, ove su fabrike za nas spasonosne. Mnogo je dobro što se Zoran vratio iz Italije, sina je vratio - rekao je predsednik.
Istakao je da je Nemačka prvi partner Srbije, drugi Kina, a treći Italija.
- Subvencije, politička stabilnost, pravna sigurnost, stabilan kurs, ukoliko je moguće, niže cene energenata i kvalitet radne snage je ono što najviše interesuje investitore - naveo je Vučić.
O pretnjama napadom na Pionirski park, Vučić kaže:
- Slušam te bajke junaka godinu dana, nema ništa od tog posla.
Dodao je da ne može više da odgovara na laži, osvrćući se na navode kako je juče, kada je otišao na čaj sa gradonačelnikom Niša, taj ugostiteljski objekat bio ispražnjen.
- Zamislite da oni kažu - ne, ne, zatvorili ste kafanu. Nemojte da lažete, nisam u životu zatvorio kafanu, bila je puna mladih i pristojnih ljudi. Laž jedna drugu stiže. Imamo najviše devizne rezerve u istoriji, zlata, imamo pare, niste sanjali da Srbija ima pare da plati NIS u jednom danu, na primer. Mi imamo pare. Niste ni pomislili, a neki drugi su prodavali svu srebrninu državnu, sve su razorili i uništili - rekao je Vučić.
Kompanija TZR Recycling Industry, bavi se proizvodnjom mašina i kompletnih linija za reciklažu čvrstog otpada, automobilskih i kamionskih guma, kao i električnog i elektronskog otpada.
