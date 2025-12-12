Politika

"ČOVEK SE IZ NIŠA UVEK VRATI SA PAR KILOGRAMA VIŠKA!" Predsednik u Nišu probao burek kod čuvenog Braška (VIDEO)

В.Н.

12. 12. 2025. u 17:27

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi snimak iz Niša. Predsednik je naime u ovom gradu danas prilikom svoje posete probao i burek, po kojem je Niš nadaleko ppoznat.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

"Probali smo burek kod čuvenog Braška. Čovek se iz Niša uvek vrati sa par kilograma viška! ;)", navedeno je u opisu snimka na Instagram nalogu predsednika. 

Predsednik je za probu odabrao burek sa mesom i šaljivo prokomentarisao "Koliko sam ja uložio u svoj stomak!". 

- Kaže domaćin - viljuškom i nožem je po beogradski, a po Niški je "sa ruke"!

Pogledajte snimak objavljen na zvaničnom Instagram nalogu predsednika: 


 

