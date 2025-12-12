Politika

VUČIĆ O OBAVEZNOM SLUŽENJU VOJNOG ROKA: "Ubrzavamo proces, biće uskoro"

V.N.

12. 12. 2025. u 09:48

PREDSEDNIK Vučić komentarisao je uvođenje obavezno služenje vojnog roka.

ВУЧИЋ О ОБАВЕЗНОМ СЛУЖЕЊУ ВОЈНОГ РОКА: Убрзавамо процес, биће ускоро

FOTO: Novosti

Kada je reč o obaveznom služenju vojnog roka, predsednik kaže: 

- Najmanji su nam problem kasarne, to je tehnika. Sve što se parama kupuje smo uradili. Problem je trka u savremnom naoružanju i trka sa ljudstvom. Zato svi sada uvode vojne rokove, od Šveđana do Hrvata, ali kod nas je to uvek neko filozofsko pitanje. Ubrzavamo proces, biće uskoro - rekao je Vučić.

