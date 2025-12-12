VUČIĆ O OBAVEZNOM SLUŽENJU VOJNOG ROKA: "Ubrzavamo proces, biće uskoro"
PREDSEDNIK Vučić komentarisao je uvođenje obavezno služenje vojnog roka.
Kada je reč o obaveznom služenju vojnog roka, predsednik kaže:
- Najmanji su nam problem kasarne, to je tehnika. Sve što se parama kupuje smo uradili. Problem je trka u savremnom naoružanju i trka sa ljudstvom. Zato svi sada uvode vojne rokove, od Šveđana do Hrvata, ali kod nas je to uvek neko filozofsko pitanje. Ubrzavamo proces, biće uskoro - rekao je Vučić.
Preporučujemo
"OVO ĆU ČEŠĆE DA RADIM!" Predsednik Vučić obišao je Niš gradskim prevozom
12. 12. 2025. u 11:17
Predsednik Vučić obilazi kompaniju Yumis (VIDEO)
12. 12. 2025. u 11:16
"SITUACIJA SADA I PRE 10 GODINA NIJE UPOREDIVA" Vučić: Morate biti ponosni na te ljude
12. 12. 2025. u 09:42
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)