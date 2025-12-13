IZDATA HITNA KOMANDA: Putin naredio momentalno raspoređivanje "orešnika"

RUSIJA raspoređuje balističku raketu srednjeg dometa "orešnik" u Belorusiji, ciljajući ka Evropi, tvrdi šef Spoljne obaveštajne službe Ukrajine Oleg Ivaščenko.

Foto: AP

- Vidimo mere za pripremu i raspoređivanje balističke rakete srednjeg dometa Orešnik na teritoriji Belorusije. Rusija i Belorusija grade vojne objekte za lansirne sisteme, sisteme za nadzor i komunikaciju, koji su elementi sistema Orešnik. Međutim, do sada, ove mere još nisu sprovedene - rekao je Ivanščenko.

Prema njegovim rečima, Rusija može fizički da postavi lansirnu raketu u Belorusiji, međutim, bez završetka izgradnje ostalih elemenata, ona će služiti samo kao maketa.

(Ukrinform)

