"LUDILO" OKO MUNDIJALA: Pet miliona zahteva za karte za Svetsko prvenstvo u prvih 24 sata uprkos kritikama zbog cene

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je danas da je u prvih 24 sata od početka treće faze prodaje karata za Svetsko prvenstvo 2026. godine, koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, primila čak pet miliona zahteva za ulaznice.

FOTO: Depositphotos

Uprkos širokoj kritici i negodovanju navijačkih grupa zbog visine cena, FIFA je pozdravila ogromnu potražnju i istakla da su podaci pokazali "izuzetne nivoe interesovanja" za ulaznice, prenosi američki sportski portal ESPN.

Prema saopštenju FIFA-e, broj zahteva pokazuje "entuzijazam" i "uzbuđenje" navijača širom sveta, s obzirom na to da su prvi put u prodaji karte za specifične mečeve nakon žreba za turnir koji je održan prošle nedelje.

Prema podacima koje je objavila Nemačka fudbalska federacija (DFB), cene karata za utakmice grupne faze kreću se od 180 do 700 dolara.

Najniža cena za finale je 4.185 dolara, dok je najviša 8.680 dolara.

Engleska fudbalska federacija je podelila informacije o cenama sa Engleskim klupskim udruženjem navijača (ESTC), prema kojima bi navijači koji kupe karte za sve utakmice do finala morali da izdvoje više od 7.000 dolara.

Organizacija "Football Supporters Europe" (FSE) osudila je trenutne cene kao "iznuđivačke" i pozvala FIFA-u da odmah zaustavi prodaju karata preko nacionalnih federacija "dok se ne pronađe rešenje koje poštuje tradiciju, univerzalnost i kulturni značaj Svetskog prvenstva".

"Ovo je monumentalna izdaja tradicije Svetskog prvenstva, ignorisanje doprinosa navijača", navodi se u saopštenju FSE.

FIFA je implementirala dinamičko određivanje cena karata na Svetskom prvenstvu 2026.godine, što je prvi put da se takva praksa koristi na ovom takmičenju.

Cena karata će se prilagođavati u zavisnosti od potražnje, nakon što je ovakva politika primenjena tokom ovogodišnjeg Kupa šampiona.

Kada su SAD poslednji put bile domaćin Svetskog prvenstva 1994. godine, cene su se kretale od 25 do 475 dolara. U Kataru 2022. godine, cene su se kretale između 70 i 1.600 dolara.

Treća faza prodaje karata počela je u četvrtak i trajaće do 13. januara 2026. godine, a uspešni kandidati biće obavešteni o dobijanju karata u februaru 2026. godine.



Među prvih deset zemalja sa najviše zahteva za karte su Kolumbija, Engleska, Ekvador, Brazil, Argentina, Škotska, Nemačka, Australija, Francuska i Panama.

Među najtraženijim utakmicama grupne faze nalazi se susret Kolumbije i Portugala, sa Kristijanom Ronaldom, koji će se igrati u Majamiju 27. juna.

Ostali popularni mečevi su Brazil protiv Maroka u Nju Džersiju, Meksiko i Južna Koreja u Gvadalahari, Ekvador i Nemačka u Nju Džersiju i Škotska protiv Brazila u Majamiju.

Iako u Škotskoj vlada veliko interesovanje za karte, nakon što fudbalska reprezentacija te zemlje učestvuje na Svetskom prvenstvu prvi put od 1998. godine, škotska navijačka organizacija "Association of Tartan Army Clubs" (ATAC) kritikovala je cene, nazivajući ih "sramotnim i odvratnim", uz poziv da se Škotska fudbalska federacija insistira da FIFA smanji cene.

"To će isključiti mnoge naše navijače. FIFA je uništila san naših mladih navijača koji su željni da dođu na Svetsko prvenstvo", saopštio je ATAC.

FIFA je u saopštenju istakla da "kao neprofitna organizacija", sve prihode od Svetskog prvenstva reinvestira u razvoj fudbala širom sveta, kako u muškom, ženskom, tako i u omladinskom fudbalu, u svih 211 zemalja članica svetske fudbalske organizacije.



