REČ IMA TENISKA LEGENDA! "Da li srpski snajper i čovek od gume može da osvoji Australijan open?" Ovo su dva uslova
Rik Mejsi, legendarni trener koji je formirao karijere mnogih velikih tenisera, uključujući Venus i Serenu Vilijemsa, izneo je svoje mišljenje o tome šta je potrebno da bi Novak Đoković ponovo osvojio grend slemove.
Mejsi je sa sigurnošću istakao da je to moguće, ali uz određene uslove. Pre svega, smatra da bi Đoković imao veće šanse ako se Siner i Alkaras povrede ili ako ih neki drugi igrač savlada. Ova izjava je posebno zanimljiva jer oslikava trenutnu dominaciju mladih tenisera.
Da, to je moguće. Prvo, da se Siner i Alkaras povrede ili da ih neko drugi savlada - istakao je Mejsi i dodao:
Time je američki stručnjak suštinski poručio da ne veruje da Đoković u ovom trenutku može da izađe kao pobednik iz duela sa dvojicom tenisera koji su preuzeli dominaciju na najvećoj sceni. I logika mu, bar statistički, stoji: ove sezone Novak je tri puta igrao polufinale grend slemova, tri puta naleteo na Janika Sinera ili Karlosa Alkarasa – i nijednom nije uspeo da im "otme" ni set.
Uz to, godine idu. Đoković u maju puni 39, dok Alkaras ima tek 22, a Siner 24. Njihova najbolja forma tek treba da eksplodira, dok se Novak bori da svako novo takmičenje dočeka fizički spreman.
Mejsi opisuje i zašto veruje da upravo njih dvojica Novaku najteže padaju: zbog toga što protiv njega izlaze "maksimalno motivisano", potpuno svesni opasnosti koju nosi i dalje najkompletniji igrač na svetu. A protiv ostalih rivala – bar u Alkarasovom slučaju – povremeno dođe do opuštanja. Kod Sinera, ocenjuje on, toga nema.
Ali čak i ako Đoković izbegne dvojicu najvećih rivala, Mejsi upozorava da to samo po sebi nije dovoljno.
- Drugi uslov je da Novak nema pet uličnih borbi zaredom u pet setova i da ima vremena da se oporavi između mečeva - kaže Amerikanac.
Podsetio je i na prošlogodišnji Rolan Garos, gde je Nole posle dva iscrpljujuća maratona završio sa povredom meniskusa i odlaskom na operaciju.
- Telo više ne može da izdrži serije iscrpljujućih dvoboja", smatra Mejsi, zbog čega je, po njemu, neophodno da Đoković skraćuje i poene i mečeve kad god je moguće.
A ipak – i uprkos svemu – američki trener je optimističan.
- Da li srpski snajper i čovek od gume može da osvoji još neki grend slem? Da, jer je već to uspevao!".
