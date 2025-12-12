REČ IMA TENISKA LEGENDA! "Da li srpski snajper i čovek od gume može da osvoji Australijan open?" Ovo su dva uslova

Rik Mejsi, legendarni trener koji je formirao karijere mnogih velikih tenisera, uključujući Venus i Serenu Vilijemsa, izneo je svoje mišljenje o tome šta je potrebno da bi Novak Đoković ponovo osvojio grend slemove.

FOTO: Tanjug/AP

Mejsi je sa sigurnošću istakao da je to moguće, ali uz određene uslove. Pre svega, smatra da bi Đoković imao veće šanse ako se Siner i Alkaras povrede ili ako ih neki drugi igrač savlada. Ova izjava je posebno zanimljiva jer oslikava trenutnu dominaciju mladih tenisera.

Da, to je moguće. Prvo, da se Siner i Alkaras povrede ili da ih neko drugi savlada - istakao je Mejsi i dodao:

Time je američki stručnjak suštinski poručio da ne veruje da Đoković u ovom trenutku može da izađe kao pobednik iz duela sa dvojicom tenisera koji su preuzeli dominaciju na najvećoj sceni. I logika mu, bar statistički, stoji: ove sezone Novak je tri puta igrao polufinale grend slemova, tri puta naleteo na Janika Sinera ili Karlosa Alkarasa – i nijednom nije uspeo da im "otme" ni set.

FOTO: Tanjug/AP

Uz to, godine idu. Đoković u maju puni 39, dok Alkaras ima tek 22, a Siner 24. Njihova najbolja forma tek treba da eksplodira, dok se Novak bori da svako novo takmičenje dočeka fizički spreman.

Mejsi opisuje i zašto veruje da upravo njih dvojica Novaku najteže padaju: zbog toga što protiv njega izlaze "maksimalno motivisano", potpuno svesni opasnosti koju nosi i dalje najkompletniji igrač na svetu. A protiv ostalih rivala – bar u Alkarasovom slučaju – povremeno dođe do opuštanja. Kod Sinera, ocenjuje on, toga nema.

Ali čak i ako Đoković izbegne dvojicu najvećih rivala, Mejsi upozorava da to samo po sebi nije dovoljno.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

- Drugi uslov je da Novak nema pet uličnih borbi zaredom u pet setova i da ima vremena da se oporavi između mečeva - kaže Amerikanac.

Podsetio je i na prošlogodišnji Rolan Garos, gde je Nole posle dva iscrpljujuća maratona završio sa povredom meniskusa i odlaskom na operaciju.

- Telo više ne može da izdrži serije iscrpljujućih dvoboja", smatra Mejsi, zbog čega je, po njemu, neophodno da Đoković skraćuje i poene i mečeve kad god je moguće.

A ipak – i uprkos svemu – američki trener je optimističan.

- Da li srpski snajper i čovek od gume može da osvoji još neki grend slem? Da, jer je već to uspevao!".

