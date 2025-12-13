SNAŽNA ARMIJA TERA AGRESORA: Vučić o složenom okruženju, uzavreloj geopolitičkoj situaciji i regionalnim prilikama

UČINIĆEMO sve da srpska vojska bude dovoljno snažna kako bi bila odvraćajući faktor za svakog od potencijalnih agresora i kako bi se u Srbiji sačuvali mir i stabilnost.

FOTO: Novosti

Mi ne volimo da toliko govorimo, ali znamo šta moramo da uradimo da bismo za sve one koji prave neprincipijelne vojne saveze u okruženju bili "tvrd orah" i kako bismo čuvali mir za budućnost naše dece. Želimo da jedanput preskočimo sve sukobe.

Ovu jasnu poruku poslao je juče predsednik države Aleksandar Vučić prilikom obilaska kasarne "Mija Stanimirović" u Nišu, i istakao da je u složenom okruženju, uzavreloj geopolitičkoj situaciji i nelakoj regionalnoj situaciji, popuna jedinica naše armije bolja nego prethodnih godina.

FOTO: Novosti

- Biće značajno veći priliv sledeće godine zbog izmena zakona koje smo doneli u Narodnoj skupštini, a koje omogućavaju rad na neodređeno vreme profesionalnim vojnicima, i zbog boljih plata - rekao je Vučić koji je kasarnu obišao sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem i načelnikom Generalštaba Vojske Srbije Milanom Mojsilovićem.

MOĆNI PVO ŠTITI NIŠ PREDSEDNIK je juče naveo da je kasarna "Mija Stanimirović" opremljena protivvazduhoplovnim sistemom HQ-17, nabavljenim iz Kine koji, kako je istakao, direktno brani Niš. - Ljudi u Nišu treba da znaju da ih veoma, veoma moćno oruđe čuva i štiti od potencijalnog udara agresora - rekao je Vučić. Naveo je da su kineski PVO sistemi dugog dometa, koji su kupljeni poslednjih godina, izuzetno naoružanje koje brani Srbiju. - Nije samo FK-3, već je višeslojna naša snaga. Videli ste sve od "strele", "šila", KUB-ova. Ne zaboravite da imamo ozbiljne uređaje za elektronsko ometanje i još stižu. On je rekao da je pitao generala Tiosava Jankovića, čija jedinica je tokom NATO agresije oborila američki F-16, kakva bi sad situacija bila, na šta je dobio odgovor da "teško da bi sada neko krenuo".

Vučić je naveo da je Vojska Srbije najpopularnija institucija, kao i da su popune hrane u odbrambenim snagama na nivou od 100 odsto i da su veoma velike rezerve goriva, neke i preko 100 odsto, a da je jedino kerozin nešto ispod, ali i da se to rešava. Dodao je da je veoma dobra popuna i ubojnih sredstava, kao i da popuna specijalnih jedinica nikada nije bila kao sada.

Istakao je da nabavljamo naoružanje, da je u četvrtak stigla velika pošiljka, ali da "ne govorimo o tome".

FOTO: Novosti

- Već imamo više hiljada, uskoro ćemo moći da kažemo, desetine hiljada dronova kamikaza. I to ćemo dodatno da ubrzavamo i proizvodnju kod nas, ali i da kupujemo. Potrudićemo se da imamo više od 70.000 do 80.000.

Na pitanje o ruskom "lancetu", predsednik je istakao da se ova "bespilotna letelica odlično pokazala".

Govoreći o ubrzanom naoružavanju Zagreba, istakao je da vlada opšta potražnja za oružjem i oruđem kako u regionu, tako i u Evropi i svetu. Poručio je da Vojska Srbije danas i pre 10 godina nisu iste vojske, posebno kada je reč o opremi i naoružanju.

VOŽNjA GRADSKIM PREVOZOM TOKOM posete Nišu, Vučić se u društvu gradonačelnika Dragoslava Pavlovića provozao i gradskim prevozom i razgovarao sa građanima, koji su mu preneli da su zadovoljni što je besplatan. Vučić je na "Instagramu" objavio video vožnje i naveo da su u Niškoj Banji ušli u autobus gradskog prevoza koji je, kako je primetio, čist, i krenuo na vreme. - Moramo da vidimo šta i u drugim gradovima da uradimo. A ovde moramo mnogo da poboljšamo komunalnu infrastrukturu. Žalili su se ljudi oko kanalizacije i svega drugog da nemaju čak ni prostora za septičke jame - naveo je Vučić.

- Samo su amblemi isti, a ostalo nije uporedivo. Ni po pitanju ljudstva ni opreme. I tada smo imali mnogo dobrih ljudi, a sada imamo više, imamo divne ljude. Ne zaboravite da smo u jedinicama imali dobru popunu i kada su bili pripremani za moguću odbranu našeg naroda na Kosovu i Metohiji, u specijalnim jedinicama smo imali više od 90 odsto odziva, a u "kobrama" 100 odsto.

Foto Vojska Srbije

Osvrnuo se i na "ljutnju" hrvatskog predsednika Zorana Milanovića jer su oni, iako članica NATO, od Francuske dobili polovne, a Srbija nove "rafale":

- Ako neko pokaže takvu nervozu oko samo 12 aviona, onda vam je jasno šta se zbiva u Evropi i svetu.

I PANČEV SLUŽIO U KASARNI koju je juče u Nišu obišao Vučić, vojsku je služio čuveni fudbaler Darko Pančev i u njoj je potpisao ugovor sa Zvezdom. Predsednik je rekao da je "Darko njegov drug". Podsetio je da je vojsku u Sarajevu služio sa Refikom Šabanadžovićem, koji je "bio dobar fudbaler, ali ne kao Darko".

Kada je reč o vraćanju obaveznog vojnog roka, on je rekao da je tehnički sve obezbeđeno i da su kasarne najmanji problem.

- Imamo više od 100.000 pari čizama, imamo 100 odsto za kompletnu ratnu vojsku. Sve to je tehnika, što se parama može nabaviti već smo uradili.

Kako je rekao, problem je "trka u savremenom naoružanju i trka za ljudstvom".

- Zato sve zemlje uvode vojne rokove - od Švedske, Nemačke, Hrvatske i svih ostalih. Mi kasnimo, ali to je kod nas uvek veliko "filozofsko pitanje", gde će neko da provede 70 dana. Uvek imate stručnjake koji vode kampanju protiv toga, a kada to nemate, onda se pitaju, zašto toga nema.

Odgovarajući na pitanje kako komentariše blisku saradnju rukovodstva Republike Srpske i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, rekao je: "Želim im sve najbolje, blago njima".

SPREMAM SE ZA POSETU KINI

VUČIĆ je kazao da se sprema za prvu zvaničnu posetu Kini i dodao da dve zemlje neguju čelično prijateljstvo koje se zasniva na uzajamnom poštovanju teritorijalnog integriteta. On je dodao da je mnogo puta u Kini boravio u radnim posetama, ali da će sada tu zemlju posetiti kao zvaničnik i da je zadovoljan zbog ukazane časti.

- Zahvalan sam predsedniku Siju na podršci koju pruža našoj zemlji, uvek i u političkom, i u ekonomskom, i u svakom drugom smislu. I mislim da će ta poseta biti možda za našu zemlju od istorijskog značaja .

Šef srpske države je ukazao i na podršku Kine po pitanju teritorijalnog integriteta Srbije.

KURS DINARA STABILAN, DEVIZNE REZERVE NIKAD VEĆE

EKONOMSKA situacija u zemlji je dobra, kurs dinara je stabilan i nije tačno da nema deviza u prodaji, pošto Srbija ima najveće devizne rezerve, kao i najviše zlata u svojoj istoriji, poručio je Vučić.

U obilasku pogona za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics za automobilsku industriju, on je istakao da je ta fabrika jedna od najvažnijih za Niš i da planira proširenje, dodatne investicije i da će imati više od 1.000 zaposlenih. On je rekao da je pre sedam godina u toj fabrici radilo 50 radnika, a da danas ima 716 zaposlenih i dodao je da je u poslednjih mesec dana u ovoj fabrici posao dobilo 49 ljudi koji su, kako je rekao, dobili otkaze u "Benetonu" i "Leoniju".

Foto: Novosti

Posetio je i kompaniju za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry u Jug Bogdanovcu u opštini Merošina. Nakon obilaska TZR, Vučić je bio i u fabrici za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Mashinery i istakao da je država subvencijama pomogla tu fabriku i da će nastaviti na taj način ljudima da obezbeđuje posao i plate. Dodao je da je zadovoljan jer će Kinezi da povećaju broj zaposlenih sa 165 na 450.

Tokom obilaska pogona Yumis u Nišu, Vučić je rekao da država najviše subvencije daje za prehrambenu industriju, te da je spremna da dodatno pomogne privatnicima koji žele da obnove stare, uništene fabrike iz tog sektora, sa 50 odsto sredstava.

Šef srpske države najavio je da bi do maja sledeće godine u Gadžinom Hanu trebalo da bude otvorena fabrika za 70 do 80 zaposlenih, od kojih bi većina bile žene.