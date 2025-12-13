HAPŠENJE TERORISTA U NEMAČKOJ: Privedeno pet muškaraca zbog planiranja napada na božićnu pijacu

PET muškaraca uhapšeno je u Donjoj Bavarskoj u Nemačkoj zbog sumnje da su planirali napad vozilom na božićnu pijacu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Među uhapšenima su tri Marokanca, jedan Egipćanin i jedan Sirijac, prenosi Bild.

Istraga je u toku, a prema pisanju medija, dojava strane obaveštajne agencije sprečila je vozilo da namerno uđe u božićni market u Donjoj Bavarskoj.

Muškarci su uhapšeni u okviru opsežnih bezbednosnih mera, a sumnja se da su planirali napad na jednu od božićnih pijaca, iako se još uvek ne zna tačno na koju.

Detalji o planiranim napadima nisu potpuno razjašnjeni.

Iako nije otkriven identitet strane obaveštajne službe koja je pružila ključne informacije, izvori navode da je upravo ova služba ukazala na potencijalnu pretnju, što je omogućilo hapšenje osumnjičenih, piše Bild.

Istraga se nastavlja u saradnji sa međunarodnim partnerima, a vlasti su u visokom stepenu pripravnosti kako bi neutralisale moguće dalje pretnje.

Prema izveštaju, Egipćanin je navodno podstakao Marokance da izvrše napad.

-Zahvaljujući odličnoj saradnji naših bezbednosnih organa, nekoliko osumnjičenih je uhapšeno u veoma kratkom roku, čime je sprečen potencijalno islamistički motivisan napad u Bavarskoj, rekao je bavarski ministar unutrašnjih poslova Joakim Herman.

Kako je naveo, pozadinu napada utvrdiće policija u saradnji sa Kancelarijom javnog tužioca u Minhenu.

(Tanjug)

