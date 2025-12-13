STIŽE POMOĆ DRŽAVE PRIVATNICIMA ZA OBNOVU UNIŠTENIH FABRIKA! Vučić obišao kompanije koje menjaju mapu Srbije

PREDSEDNIK Vučić tokom posete Nišu prisustvovao je otvaranju fabrike Ariston, obišao logističko-industrijski park CTPark i proizvodni pogon Palfinger-a.

Foto: Novosti

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je Niš, gde je prisustvovao svečanom otvaranju fabrike italijanske grupacije Ariston Cimate Solutions, obišao logističko-industrijski park CTPark i proizvodni pogon kompanije Palfinger. Vučić je obišao i fabriku za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics, kompaniju za proizvodnju prehrambenih prozvoda Yumis, kompaniju za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry i fabriku za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery.

Poseta je potvrdila nastavak industrijske ekspanzije u gradu i regionu, dolazak novih investicija i ambiciju lokalne privrede da podigne plate i stvori uslove za povratak radne snage iz inostranstva.

Ariston: Ulaganja i plan proizvodnje 2026.

Italijanska kompanija izgradila je pogon na parceli od 150.000 metara kvadratnih, pri čemu hala zauzima 30.000. U fabrici će se proizvoditi cilindri i delovi toplotnih pumpi. Investicija u izgradnju fabrike iznosila je 75 miliona evra, uz doprinos Grada Niša i Republike Srbije u vrednosti od oko 8,2 miliona evra u radnoj zoni do sada (planirano je ukupno ulaganje od 13,6 miliona evra u zonu).

Radovi su započeti nakon kupovine parcele u oktobru 2023, gradnja je počela u julu 2024. Ariston je najavio kratku fazu validacije u naredna tri meseca, a plan za početak serijske proizvodnje delova za pumpe predviđen je za drugi kvartal 2026. Fabrika je projektovana da zaposli oko 300 radnika, pri čemu je u narednih 15 dana planirano da u pogon stupi 154 nova radnika da bi ukupno bilo 300 zaposlenih.

Predsednik Vučić je tokom otvaranja istakao važnost ove investicije za grad i region i podsetio na put od postavljanja kamena temeljca do gotove hale:

- Pre sedam godina kada su učinjeni prvi koraci u Svilajncu, nadao sam se i verovao da ćemo moći da izgradimo nešto ovako velelepno u Nišu. Pogledajte kakav smo objekat dobili. 300 novih radnih mesta, ovo je fabrika važna i koja ne može da se skloni i pomeri za dan. Ovo je fabrika koja je došla da ostane dugo u Srbiji i tako će biti.

U ranijem delu obraćanja, naglasio je zahvalnost investitorima i međunarodnim partnerima:

- Mnogi hvala dragi gospodine Merloni, celoj Ariston grupi, hvala što ste posle Svilajnca doneli odluku da uložite novac u Niš. Srećan sam što smo jednog ovakvog investitora uspeli da dovedemo u Niš. Vizija, znanje, intelekt predstavljaju temelj istinskog napretka. Čast mi je što danas sa vama svedočim otvaranju fabrike ovde u Nišu. Biće ovo i simbol istinskog prijateljstva između Srbije i Italije.

Paulo Merloni, predsednik Ariston grupe, ocenio je ulaganje kao kapitalnu investiciju i objasnio da će se u pogonu proizvoditi ključne komponente za energetski sektor Evrope:

- Ovo je kapitalna investicija. Uspeli smo da napravimo najbolju moguću produkciju, pravićemo cilindre, koji su neophodni delovi toplotnih pumpi, a koje su veoma važne da obezbede grejanje u Evropi u budućnosti.

Palfinger i CTPark: Radna mesta i širenje kapaciteta

Obilazak proizvodnog pogona Palfingera potvrdio je tendenciju rasta industrijskih kapaciteta u Nišu. Fabrika za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova trenutno ima 179 zaposlenih, a plan je povećanje na 375 radnika do 2027. godine, u skladu sa ugovorom koji su potpisali s državom i lokalnom samoupravom. Predsednik je prilikom obilaska naglasio potrebu da plate u ovakvim delatnostima budu iznad proseka i istakao manjak kvalifikovanih zanatlija na tržištu rada.

Vučić je komentarisao razvoj zanatskih zanimanja i ulogu obrazovanja:

- Plate moraju da budu iznad proseka. Vidite zavarivače, oni moraju da imaju velike plate. Nemamo mi dovoljno zavarivača, ni vodoinstalatera, stolara, vozača... Kad vam dođe ovakva kompanija, ona ne dođe na godinu dana, ona dođe da ostane.

Povezao je taj izazov sa obrazovnim politikama:

- Zanatlije će za godinu, dve, tri da zarađuju najviše. Insistiramo na dualnom obrazovanju da bismo mogli da se razvijamo.

U CTParku je, kako je navedeno, već zaposleno preko 6.000 ljudi u kompleksom koji je napravljen, a u prostoru koji je upravo završen planirano je da radi nova kompanija "Bogi", procena je da će tu biti zaposleno oko 800 ljudi u narednih pet godina. Predsednik je istakao značaj takvih toka prihoda za državni budžet: naplata poreza i stabilnost javnih prihoda.

- Sada će ovaj prostor biti dat kompaniji Bogi. Preko 6.000 ljudi radi u kompleksima koje je CTPark napravio. Ovo je za Niš veliko. 800 ljudi će ovde da radi. U narednih pet godina zaposliće 800 ljudi. Direktor kompanije je Nemac i dalje, ali ovo je sada kineska kompanija. Kinezi kupuju sve po Nemačkoj.

Vučić je u obraćanju naveo da je prosečna plata u Nišu porasla značajno u poslednjoj dekadi, dajući konkretne brojke iz kojih je jasno da je grad zabeležio primetan rast životnog standarda. Prema njegovim rečima, Niš je sa prosečnom platom od 321 evra došao do 899 evra.

Poseta Yumisu

Predsednik Vučić je posetio i fabriku prehrambenih proizvoda Yumis, i istakao je da država najviše subvenicja daje za prehrambenu industriju kao i da je spremna da dodatno pomogne privatnicima koji žele da obnove stare uništene fabrike iz tog sektora sa 50 odsto sredstava.

- Privatnik hoće, mi mu damo 50 odsto para, on 50 posto para, a sve njihovo - rekao je Vučić tokom obilaska fabrike Yumis u Nišu.

On je naveo i da je država, u okviru podrške prehrambenim kompanijama koje svoje proizvode izvoze, obezbedila kupovinu mašine kompaniji Yumis čija je vrednost 1,2 miliona evra.

- Mi tražimo načina da pomognemo domaćim kompanijama koje imaju izvoz i dobru proizvodnju, 1,2 miliona evra je mašina za koju je država bespovratno dala pare na poklon Yumisu, jer je naš cilj da Yumis ide i u Somaliju, Keniju, Južni Sudan, Etiopiju, Japan i svuda na svakom mestu - rekao je Vučić.

Govoreći o tome koliko je razvoju prehrambene industrije doprinelo otvoreno tržište rada sa velikim zemljama, predsednik je istakao da preduzetnici sve više koriste tu pogodnost.

- Posebno to koriste sa Kinom, pa pitajte to deo našh vinara od Aleksića iz Vranja do Fruške Gore - naveo je Vučić.

On je istakao da je posao države da pomogne, pre svega u izvozu i opremanju osnovnim sredstvima, a kad zatreba na različite načine i novcem, obrtnim sredstvima.

- Vidite ove vredne radnike, kojih ima 220, ali mi gledamo kako da pomognemo da se taj broj uveća, što je za nas, ovde na jugu, najvažnije - rekao je Vučić.

Dodao je da je bio u toj fabrici pre sedam godina i da danas sve izgleda potpuno drugačije i bolje.

- Ovde sad celo dvorište, celo okruženje izgleda mnogo drugačije. Teško je prepoznati. Onda su oni oslobodili prostor koji su koristili kao upravnu zgradu za proizvodnju. Dobro su napravili - rekao je Vučić.

Istakao je da Yumis ima svoju proizvodnju, ali da proizvodi i za druge brendove.

- Znaćajna fabrika, značajna kompanija i za Niš, i za ceo jug Srbije, odnosno za celu Srbiju - konstatovao je Vučić.

Vučić obišao fabriku Yusei

Vučić je obišao i fabriku Yusei Machinery i tom prilikom istakao da je država subvencijama pomogla tu fabriku, da se ponosi time što pomaže subvencijama i da će nastaviti na taj način ljudima da obezbeđuje posao i plate.

- Mi smo subvencijama pomogli, ponosimo se time što pomažemo subvencijama, jer postoje neki ljudi koji vas napadaju zbog subvencija. Oni neće da kažu ljudima u ovim fabrikama, gde smo pomagali sunvencijama, da ti ljudi ne bi imali posao da nije tih subvencija. I da nije poštovanja države prema tim kompanijama. Mi se zato ponosimo tim subvencijama i nastavićemo se time, jer želimo ljudima da obezbedimo posao, plate i pristojan rad - rekao je predsednik Vučić prilikom obilaska fabrike kineske kompanije.

On je izrazio zadovoljstvo jer će Kinezi da povećaju broj zaposlenih.

- U ovom trenutku radi 165 ljudi - naveo je Vučić i dodao da je planirano da bude zaposleno još ljudi u narednom periodu, a ukupno 450.

Vučić je takođe naveo da će probati da u Predsedništvo uvede sistem kakav postoji u toj fabrici, putem kojeg je moguće proveravati u svakom trenutku šta rade zaposleni.

- Da u svakom trenutku znate da li je zaposlen tu, kojim se poslovima bavi i vidite efikasnost ljudi. Za svaku mašinu, za svakog čoveka - ko je završio posao tog trenutka, da li su završili svoj rad, da li mašina čeka na održavanje ili ne radi. A to će najvažnije da bude u Vladi Srbije, da ne dođu u 9.00 a odu u 10.30 - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, time bi predsednik Vlade Srbije mogao da vidi ko je na poslu, ko nije, ko šta radi i ko kako radi, ali i gde su državni sekretari i pomoćnici.

- I na dnevnom nivou da se ažurira, ako su otišli na teren, da lepo piše - na terenu su tu i tu. I da može da prati njihove aktivnosti, da vidi ko je vredan, ko je marljiv. Mislim da je to idealna stvar jer prosto mora da postoji posvećenost, mora da postoji marljivost, jer ljudi vas biraju zbog toga da radite za njih, ne da radite za sebe, to je velika razlika - istakao je Vučić.

Poseta je demonstrirala kombinaciju inostranih ulaganja i domaćih politika usmerenih na otvaranje radnih mesta, podizanje plata i unapređenje obrazovnog sistema kroz dualno obrazovanje i centre za obuku od više hiljada kvadrata. Aristonova investicija, uz najavu serijske proizvodnje i zapošljavanje stotina radnika, predstavlja konkretan primer industrijskog širenja koje Vučić i lokalna vlast vide kao temelj za dalji ekonomski rast juga Srbije.

