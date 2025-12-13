Kako je krenulo na kraju će blokaderi da obeležavaju godišnjicu godišnjice

KRENULI su studenti, blokaderi Poljoprivrednog fakulteta 9.decembra iz Zemuna do Opštine Novi Beograd gde su i blokirali saobraćaj onoliko koliko su smatrali za shodno.

Foto: Novosti

Normalno kao i desetine hiljada puta u toku proteklih godinu dana kretali su se kolovozom, zaustavljajući i ometajući saobraćaj i narušavajući Ustavom zagarantovana prava ostalih građana na slobodu kretanja.

Normalno, kao i do sada, ovaj neprijavljeni skup u vršenju više krivičnih dela čuvala je policija da im se nešto ružno ne desi. Ti mladi akademski ljudi hodali su po kolovozu, pa bi mogao neki neobavešteni mučenik da naiđe kolima i to baš po kolovozu kada oni tu hodaju. A mogla bi pored tih blokadera da prođe trotoarom i neka baka i deka, pa ih možda i mrko pogledaju, ili ne daj bože sebi nešto promrmljaju u bradu. E to bi već bilo za legitimisanje od strane prisutne policije koja čuva ovu našu akademsku mladost.

A sada da postavimo pitanje godišnjicu čega su ovi akademski blokaderi obeležili?

Obeležili su godišnjicu jednog velikog ničega , u suštini, a u stvari jednog velikog haosa koji su napravili. Obeležili su godišnjicu svog odbijanja da studiraju, blokade fakulteta, i pretvaranje prostorija fakulteta u, najblaže rečeno, svinjac.

Ponovo su u određeno vreme, kada se desila tragedija u Novom Sadu, stajali na ulici odajući počast, poginulima. Celu godinu dana i više, ovi mladi ljudi nisu spoznali, a izgleda da ih ni kod kuće nije imao ko naučiti, kako se i gde hrišćanski, a pogotovo pravoslavno , odaje pomen pokojnicima.

Sem što su izgubili akademsku godinu, maltretirali građane širom Srbije, a mora se priznati i ludog zabavljanja, mnogi od njih su i dobro zaradili.

Još nije kasno da ovi studenti blokaderi shvate da su samo igračka, pioni jurišnici opozicije i njenih ideologa, koje zanima samo jedno , a to je vlast u Srbiji.

Nastaviće blokaderi da još izvesno vreme rade svoj posao po inerciji, a neki i pošteno odrađuju primljeno, ali to im je sve uzalud. Za praktično nešto više od pola godine slede izbori, sa kojima oni stvarno neće znati šta će! Tamo postoji samo jedna kutija, listić i glasač, isti onaj glasač koga su toliko maltretirali.

Nadam se da je kod blokadera ipak preovladao razum, pa da neće na isti način obeležavati i godišnjice nasilničkog ponašanja, lomljenja , paljenja, i unuštavanja državne imovine, a pogotovo stranačkih prostorija isključivo Srpske Napredne Stranke!

Na kraju ako je ovim blokaderima postalo dosadno na fakultetu, pa bi opet da prave hepeninge po ulicama, moraju da nauče da se u reku, u istu vodu, nikad ne ulazi dva puta!