SKANDAL! Poznati teniser suspendovan na 20 godina, nameštao mečeve!

Naime, 26-godišnji francuski teniser Kventin Folio danas je suspendovan na čak 20 godina od strane Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA) zbog 27 prekršaja antikorupcionih pravila.

Uz neverovatnu dugu zabranu bavljenjem tenisom, on je sankcionisan i sa još dve stvari: mora da plati 70.000 dolara kao "klasičnu kaznu" za prekršaje koje je načini, ali ima i obavezu da vrati preko 80.000 dolara zarađenih od korupcije (što je reč koja se, u ovakvim slučajevima, obično odnosi na nameštanje rezultata mečeva).

Sama suspenzija traje do maja 2044., jer mu je u nju uračunata i privremene suspenzija koja je počela maja prošle godine

Prekršaji se odnose na nameštanje 10 od 11 mečeva između 2019. i 2023, "uključujući manipulaciju rezultatima, primanje mita i odbijanje saradnje sa istragom", kako se navodi u presudi.

Nezavisni sudija Amanji Halifa potvrdio je krivicu na osnovu dokaza, iako sam Folio nije odgovorio na optužbe, rešio je da se brani ćutanjem.

Kventin Folio, rođen 1998. u Francuskoj, bio je profesionalni teniser do ovog skandala - dogurao je do 360. mesta na ATP listi 2018. godine

Osvojo je nekoliko fjučers titula (zaniljmivo, i u pojedinačnoj, i u konkurenciji dublova - pet, odnosno osam).

Od samog tenisa zaradio je oko 150.000 dolara u karijeri, koja je, praktično, okončana ovom suspenzijom, jer će imati 46 godina kada kazna istekne.

