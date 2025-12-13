DA LI ĆE TRAMP ZAŽALITI? Žene zvaničnika otkrile: Ovo su detalji o životu iza scene najmoćnije administracije

ŽENE nekoliko visokih zvaničnika u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa u zajedničkom intervjuu za Foks njuz podelile su svoja iskustva života u okviru administracije SAD, otkrivajući podršku koju pružaju svojim muževima, ali i izazove sa kojima se suočavaju.

Glumica i supruga ministra zdravlja Roberta Kenedija mlađeg Šeril Hajns rekla je da je "interesantno gledati sa strane kako se donose odluke i koliko toga može da se postigne".

Ona je opisala rad administracije kao "jedan veliki tim" pod vođstvom lidera koji donosi hrabre i brze odluke.

Ketrin Burgum, supruga ministra unutrašnjih poslova Daga Burguma, opisala je atmosferu unutar administracije kao "preduzetničku" i "patriotsku".

Kako je navela, brzina kojom se stvari rešavaju bila je veća nego bilo šta što je do sada videla, čak i tokom njenog vremena kao prve dame Severne Dakote.

Supruge američkih zvaničnika su takođe podelile iskustva o tome kako su se njihove porodice prilagodile novom načinu života.

Dženifer Hegset, supruga ministra odbrane Pita Hegseta, istakla je da javnost često ne vidi koliko su članovi kabineta posvećeni službi zemlji.

-On to radi jer mu je stalo do vojnika i naše zemlje. Počinje sa Bogom i polazi od toga da bi se uverio da radi pravu stvar, rekla je ona.

Alison Lutnik, supruga ministra trgovine Hauarda Lutnika, ispričala je da je saznala da se njen muž razmatra za poziciju u vladi kada je videla njegovo lice na televiziji.

-Moje najveće iznenađenje u početku je bilo saznanje da Hauard uopšte ulazi u kabinet. Saznala sam za to u svojoj kuhinji kada se njegov lik pojavio na televizijskom ekranu, dodala je.

Marlo Grir, supruga trgovinskog predstavnika SAD Džejmisona Grira, istakla je da joj je svakodnevni život postao "malo užurbaniji". Njen muž više ne može da pomogne u obavljanju svakodnevnih porodičnih obaveza, poput odvođenja dece u školu, ali je istakla da im je važno što osećaju da ono što njen muž radi za zemlju "značajno".

Robin Tarner, supruga ministra za stanovanje i urbani razvoj Skota Tarnera, naglasila je ulogu vere u njihovom životu i pristupu javnoj službi.

Prema njenim rečima, njen muž često predvodi molitve među članovima kabineta, uveravajući da je vera u Boga i međusobna ljubav temelj za uspeh u njihovoj misiji.

Žene američkih zvaničnika su se saglasile da postoji snažna povezanost među članovima Trampovog kabineta.

Žaneta Rubio, supruga ministra spoljnih poslova Marka Rubija, izjavila je kako je već bila upoznata sa političkim životom, ali je iznenađena koliko su članovi kabineta ujedinjeni.

-To je za mene pravo otkriće, dodala je.

Intervju će biti emitovan na „Fox & Friends Weekend“.

