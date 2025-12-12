Ručak dana

POSNE KORPICE SA AJVAROM: Jednostavne i preukusne

Milena Tomasevic

12. 12. 2025. u 10:00

Ako tražite ideju za brzo, ukusno i potpuno posno slano predjelo, ove korpice sa ajvarom su savršen izbor. Hrskave, aromatične i pune ukusa, odlično pristaju uz posnu slavsku trpezu, ali i kao lagani doručak ili večera.

ПОСНЕ КОРПИЦЕ СА АЈВАРОМ: Једноставне и преукусне

FOTO: Novosti

Potrebno:

  • 300 gr brašna
  • 100 ml ulja
  • 100 ml kisele vode
  • 1 kesice praška za pecivo
  • 1 kašičica soli
  • 100 gr prepečenih semenki suncokreta ili susama
  • ajvar za filovanje

Priprema:

U veću činiju sipati brašno, so, prašak za pecivo, ulje, kiselu vodu i semenke, pa umesiti mekše, glatko testo. Odmah razviti testo oklagijom i čašom ili modlom vaditi kružiće – malo šire od silikonskih korpica. Svaki krug staviti u korpicu i blago utopiti malom rakijskom čašicom da dobije pravilan oblik. Ako nemate male silikonske korpice, može i kalup za mafine (korpice će biti veće). Peći u zagrejanoj rerni na 200°C oko 15 minuta, dok blago ne porumene. Kada se ohlade, korpice napuniti ajvarom.

Prijatno!

