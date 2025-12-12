POSNE KORPICE SA AJVAROM: Jednostavne i preukusne
Ako tražite ideju za brzo, ukusno i potpuno posno slano predjelo, ove korpice sa ajvarom su savršen izbor. Hrskave, aromatične i pune ukusa, odlično pristaju uz posnu slavsku trpezu, ali i kao lagani doručak ili večera.
Potrebno:
- 300 gr brašna
- 100 ml ulja
- 100 ml kisele vode
- 1 kesice praška za pecivo
- 1 kašičica soli
- 100 gr prepečenih semenki suncokreta ili susama
- ajvar za filovanje
Priprema:
U veću činiju sipati brašno, so, prašak za pecivo, ulje, kiselu vodu i semenke, pa umesiti mekše, glatko testo. Odmah razviti testo oklagijom i čašom ili modlom vaditi kružiće – malo šire od silikonskih korpica. Svaki krug staviti u korpicu i blago utopiti malom rakijskom čašicom da dobije pravilan oblik. Ako nemate male silikonske korpice, može i kalup za mafine (korpice će biti veće). Peći u zagrejanoj rerni na 200°C oko 15 minuta, dok blago ne porumene. Kada se ohlade, korpice napuniti ajvarom.
Prijatno!
