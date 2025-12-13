Fudbal

"POKAZALI SMO KARAKTER I ZASLUŽILI BOD..." Trener Napretka nakon poraza od Partizana u Superligi Srbije

Новости онлине

13. 12. 2025. u 21:39

PARTIZAN je teže nego što se očekivalo pobedio Napredak sa 3:2 u 19. kolu Superlige Srbije. Posle poraza utiske je izneo i trener poraženog tima Radoslav Batak.

ПОКАЗАЛИ СМО КАРАКТЕР И ЗАСЛУЖИЛИ БОД... Тренер Напретка након пораза од Партизана у Суперлиги Србије

FKV

Nakon samog meča.

"Nismo se snašli kod naših šansi, a sa druge strane, naivno smo primali golove. Pokazali smo karakter i zaslužili smo bod. Bila je situacija kod penala, po meni, sudija uvek prvo treba da donese odluku, pa tek onda da gleda snimak. Pokazali smo da možemo da igramo protiv Partizana time što smo u poslednjih deset minuta sa igračem manje bili opasni po gol", rekao je Batak.

fudbal

