VUČIĆ OBIŠAO KASARNU MIJA STANIMIROVIĆ U NIŠU: U svetu vlada opšta nervoza oko oružja - samo se pitate šta je cilj (VIDEO)

- U veoma složenom okruženju, uzavreloj geopolitičkoj situaciji, veći je priliv vojnika nego odliv. Biće značajno veći priliv i zbog izmena zakona i sve boljih plata. Popune hrane su na nivou od sto posto, rezerve goriva isto - kazao je.

Dodao je da je veoma dobra popuna i ubojnih sredstava, kao i da popuna specijalnih jedinica nikada nije bila kao sada.

- Veoma visok procenat, biće uskoro jedna jedinica na 92 odsto, jedna na 85 odsto, a jedna na 79 odsto i sad ćemo to da povećamo, da sve budu preko 95 odsto, tako da, to su važne stvari - rekao je Vučić .

On je istakao da kasarna poseduje protivvazduhoplovno sredstvo HQ-17, kupljeno u Kini koje, kako je istakao, direktno brani Niš.

- To je veoma moćno oruđe koje štiti grad Niš. Da ne govorimo koje gradove i koje delove teritorije koje oruđe štiti, ali pošto postoje stvari koje se znaju i koje ne morate da čuvate i ne možete da čuvate kao veliku tajnu, ljudi u Nišu treba da znaju da ih veoma, veoma moćno oruđe čuva i štiti od potencijalnog udara agresora - rekao je Vučić.

O nervozi Hrvata zbog naših rafala

Predsednik je rekao da vlada opšta potražnja za oružjem i oruđem kako u regionu, tako i u Evropi i svetu. Na pitanje o ljutnji Hrvata zbog činjenice da je Srbija nabavila bolje "rafale", Vučić kaže:

- Vlada opšta nervoza oko oružja i oruđa u regionu i svetu. Samo se pitate šta je cilj? Mi smo to danas analizirali, ne bih izlazio sa zaključcima. Činićemo sve da naša vojska bude odvraćajući faktor za svakog agresora. Hrvatska vojska je veoma jaka, naoružavaju se dramatičnom brzinom. Mi ne volimo da toliko govorimo, ali znamo šta sve moramo da uradimo da bismo za sve one koji prave neprincipijelne vojne saveze u okruženju bili tvrd orah, i kako bismo uvek imali odvraćajuće dejstvo. Ali ako neko pokaže takvu nervozu oko samo 12 aviona, onda vam je jasno šta se zbiva u Evropi i svetu. Učinićemo sve da naša vojska bude dovoljno jaka - ističe predsednik.

"Situacija sada i pre 10 godina nije uporediva"

Kazao je da se svakog dana nabavlja nešto i da je juče stigla velika pošiljka. Da je stanje u vojsci neuporedivo u odnosu na ono kakvo je bilo pre 10 godina.

- Samo su amblemi isti, a ostalo nije uporedivo. Situacija sada i pre 10 godina nije uporediva. Ni po pitanju ljudstva, ni po pitanju naoružanja. Da naglasim, i tada smo imali divne i časne ljude, morate biti ponosni na te ljude. Ali oprema i naoružanje, to prosto nisu iste vojske - rekao je Vučić.

Na pitanje da li pariramo po oružju zemljama u regionu, Vučić je rekao:

- Mi smo daleko ispred pariranja, samo su naši ciljevi viši od pariranja.

- Već imamo više hiljada, uskoro ćemo moći da kažemo desetine hiljada dronova kamikaza. I to ćemo dodatno da ubrzavamo i proizvodnju kod nas i da kupujemo. Potrudićemo se da imamo preko 70-80 hiljada - naveo je predsednik.

O obaveznom služenju vojnog roka

Kada je reč o obaveznom služenju vojnog roka, predsednik kaže:

- Najmanji su nam problem kasarne, to je tehnika. Sve što se parama kupuje smo uradili. Problem je trka u savremnom naoružanju i trka sa ljudstvom. Zato sve zemlje uvode vojne rokove - od Švedske, Nemačke, Hrvatske i svih ostalih. Mi kasnimo, ali to je kod nas uvek to veliko filozofsko pitanje. Gde će neko da provede 70 dana. Uvek imate stručnjake koji vode kampanju protiv toga. Ubrzavamo proces, biće uskoro - rekao je Vučić.

Kazao je da imamo veliki broj žena u vojsci, da su one ravnopravne i da izuzetno dobro obavljaju svoj posao.

Sastanak u kasarni

Predsednik je prisustvovao sastanku u kasarni.

Vučić stigao u kasarnu

Obilazak fabrika i razgovor sa građanima U nastavku posete Nišu planiran je obilazak fabrike za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics kao i obilazak kompanije Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda. U 13 sati najavljen je obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu ''Svoj na svome'' i kratak razgovor sa građanima u Gadžinom Hanu. Vučić će zatim obići kompaniju za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry, a najavljen je i obilazak fabrike za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery.