KADA JE NAJBOLJE VREME ZA KUPOVINU POLOVNIH AUTOMOBILA? Ako sačekate ovaj deo godine možete da uštedite i do nekoliko stotina evra

TRŽIŠTE polovnih automobila može delovati pomalo "divlje", ali postoje i povoljni periodi za kupovinu.

Jedan od auto-placeva u Banjaluci, Foto Nezavisne

Kod kupovine vozila, bilo novog ili polovnog, veoma je važan tajming. Ako ne žurite i možete da planirate unapred, veća je šansa da dobijete bolju cenu.

KADA JE NAJBOLjE KUPITI NOVI AUTOMOBIL?

Prodavci automobila posluju po unapred definisanim prodajnim ciklusima, što možete iskoristiti u svoju korist. Na kraju svakog kvartala, prodavci imaju zadate ciljeve koje žele da ispune, pa su tada spremniji da ponude popuste ili povoljnije uslove kupovine. Najbolji periodi za kupovinu su obično februar, maj, avgust i novembar.

Takođe, povoljan trenutak je kraj fiskalne godine, kada prodavci žele da poboljšaju svoje prodajne brojke. Pratite i trenutak izlaska novih modela, jer tada starije verzije moraju da napuste skladišta, što često znači atraktivne popuste. U zimskim mesecima prodavci često nude i dodatne pogodnosti, poput besplatnih zimskih guma.

KADA JE NAJBOLjE KUPOVATI POLOVNE AUTOMOBILE?

Tržište polovnjaka može biti nepredvidivo, ali i tu postoje bolji periodi. Najviše automobila dolazi u ponudu nakon martovskih i septembarskih registracija, kada ljudi menjaju vozila za nova, a prodavci obnavljaju svoj inventar. Automobili obično postaju spremni za prodaju nekoliko nedelja nakon registracije, prenosi Jutarnji.hr.

Vreme i sezona takođe igraju ulogu. Kabrioleti se najbolje kupuju u proleće, dok su SUV-ovi i terenci traženiji zimi. Dugotrajni kišni ili ledeni dani smanjuju broj kupaca, što povećava šansu za bolju cenu. Paradoksalno, i lepo letnje vreme može „prazniti“ prodavnice, a prodavci tada budu otvoreniji za pregovore, piše Autobild.

Posetite prodavce tokom radnih dana, iako cena možda neće biti niža, prodavci imaju više vremena da vam posvete pažnju i pruže detaljne informacije o automobilu.

Biznis Kurir/BizPortal