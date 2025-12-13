Ekonomija

KADA JE NAJBOLJE VREME ZA KUPOVINU POLOVNIH AUTOMOBILA? Ako sačekate ovaj deo godine možete da uštedite i do nekoliko stotina evra

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 12. 2025. u 23:33

TRŽIŠTE polovnih automobila može delovati pomalo "divlje", ali postoje i povoljni periodi za kupovinu.

КАДА ЈЕ НАЈБОЉЕ ВРЕМЕ ЗА КУПОВИНУ ПОЛОВНИХ АУТОМОБИЛА? Ако сачекате овај део године можете да уштедите и до неколико стотина евра

Jedan od auto-placeva u Banjaluci, Foto Nezavisne

Kod kupovine vozila, bilo novog ili polovnog, veoma je važan tajming. Ako ne žurite i možete da planirate unapred, veća je šansa da dobijete bolju cenu.

KADA JE NAJBOLjE KUPITI NOVI AUTOMOBIL?

Prodavci automobila posluju po unapred definisanim prodajnim ciklusima, što možete iskoristiti u svoju korist. Na kraju svakog kvartala, prodavci imaju zadate ciljeve koje žele da ispune, pa su tada spremniji da ponude popuste ili povoljnije uslove kupovine. Najbolji periodi za kupovinu su obično februar, maj, avgust i novembar.

Takođe, povoljan trenutak je kraj fiskalne godine, kada prodavci žele da poboljšaju svoje prodajne brojke. Pratite i trenutak izlaska novih modela, jer tada starije verzije moraju da napuste skladišta, što često znači atraktivne popuste. U zimskim mesecima prodavci često nude i dodatne pogodnosti, poput besplatnih zimskih guma.

KADA JE NAJBOLjE KUPOVATI POLOVNE AUTOMOBILE?

Tržište polovnjaka može biti nepredvidivo, ali i tu postoje bolji periodi. Najviše automobila dolazi u ponudu nakon martovskih i septembarskih registracija, kada ljudi menjaju vozila za nova, a prodavci obnavljaju svoj inventar. Automobili obično postaju spremni za prodaju nekoliko nedelja nakon registracije, prenosi Jutarnji.hr.

Vreme i sezona takođe igraju ulogu. Kabrioleti se najbolje kupuju u proleće, dok su SUV-ovi i terenci traženiji zimi. Dugotrajni kišni ili ledeni dani smanjuju broj kupaca, što povećava šansu za bolju cenu. Paradoksalno, i lepo letnje vreme može „prazniti“ prodavnice, a prodavci tada budu otvoreniji za pregovore, piše Autobild.

Posetite prodavce tokom radnih dana, iako cena možda neće biti niža, prodavci imaju više vremena da vam posvete pažnju i pruže detaljne informacije o automobilu.

Biznis Kurir/BizPortal

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIO JE MILJENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?
Poznati

0 0

BIO JE MILjENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?

TOKOM osamdesetih i početkom devedesetih Nebojša Bakočević bio je omiljeni glumac svake žene, a onda se iznenada povukao iz javnosti. Nakon više manjih uloga, u "Bošku Buhi" je igrao Dragutina Miloševića Čikala, da tada je tumačio sve važnije i veće uloge. Među najzapaženijima su one u "Zaboravljenima", "Kako je propao rokenrol", "Crnom bombarderu"...

13. 12. 2025. u 08:15

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREPLAKALA SAM CELU NOĆ: Karleuša u panici zbog privatnih snimaka i slika - Sve smo pretražili, prevrnuli... (VIDEO)

"PREPLAKALA SAM CELU NOĆ": Karleuša u panici zbog privatnih snimaka i slika - "Sve smo pretražili, prevrnuli..." (VIDEO)