KADA JE NAJBOLJE VREME ZA KUPOVINU POLOVNIH AUTOMOBILA? Ako sačekate ovaj deo godine možete da uštedite i do nekoliko stotina evra
TRŽIŠTE polovnih automobila može delovati pomalo "divlje", ali postoje i povoljni periodi za kupovinu.
Kod kupovine vozila, bilo novog ili polovnog, veoma je važan tajming. Ako ne žurite i možete da planirate unapred, veća je šansa da dobijete bolju cenu.
KADA JE NAJBOLjE KUPITI NOVI AUTOMOBIL?
Prodavci automobila posluju po unapred definisanim prodajnim ciklusima, što možete iskoristiti u svoju korist. Na kraju svakog kvartala, prodavci imaju zadate ciljeve koje žele da ispune, pa su tada spremniji da ponude popuste ili povoljnije uslove kupovine. Najbolji periodi za kupovinu su obično februar, maj, avgust i novembar.
Takođe, povoljan trenutak je kraj fiskalne godine, kada prodavci žele da poboljšaju svoje prodajne brojke. Pratite i trenutak izlaska novih modela, jer tada starije verzije moraju da napuste skladišta, što često znači atraktivne popuste. U zimskim mesecima prodavci često nude i dodatne pogodnosti, poput besplatnih zimskih guma.
KADA JE NAJBOLjE KUPOVATI POLOVNE AUTOMOBILE?
Tržište polovnjaka može biti nepredvidivo, ali i tu postoje bolji periodi. Najviše automobila dolazi u ponudu nakon martovskih i septembarskih registracija, kada ljudi menjaju vozila za nova, a prodavci obnavljaju svoj inventar. Automobili obično postaju spremni za prodaju nekoliko nedelja nakon registracije, prenosi Jutarnji.hr.
Vreme i sezona takođe igraju ulogu. Kabrioleti se najbolje kupuju u proleće, dok su SUV-ovi i terenci traženiji zimi. Dugotrajni kišni ili ledeni dani smanjuju broj kupaca, što povećava šansu za bolju cenu. Paradoksalno, i lepo letnje vreme može „prazniti“ prodavnice, a prodavci tada budu otvoreniji za pregovore, piše Autobild.
Posetite prodavce tokom radnih dana, iako cena možda neće biti niža, prodavci imaju više vremena da vam posvete pažnju i pruže detaljne informacije o automobilu.
Biznis Kurir/BizPortal
Preporučujemo
AKCIJA SAOBRAĆAJNE POLICIJE KOD INĐIJE: Prekršajne prijave zbog nasilničke vožnje
10. 12. 2025. u 17:06
DA LI I VI TO RADITE? Mnogi vozači prave grešku sa KVAČILOM - šteta za automobil
02. 12. 2025. u 14:28
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)