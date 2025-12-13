PREMINUO OTAC ZVEZDANA TERZIĆA: Evo kada će se obaviti sahrana
Tužna vest ove subote zadesila je porodicu Terzić, pošto je preminuo otac generalnog direktora FK Crvena zvezda Zvezdana Terzića.
Jovan Terzić preminuo je u ranim jutarnjim časovima, nakon borbe sa zdravstvenim problemima koje je imao u poslednjem periodu.
Sahrana će se obaviti u ponedeljak, 15. decembra 2025. godine, u 15 časova, na Novom Groblju u Beogradu. Opelo počinje u 14.30, saučešća se primaju od 13.00.
