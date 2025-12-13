Svet

RUSI NE ZNAJU ŠTA IH JE SNAŠLO: Pogledajte kako su Ukrajinci razneli kompletnu vojnu kolonu kod Pokrovska (VIDEO)

В.Н.

13. 12. 2025. u 09:17

UKRAJINSKE snage su zaustavile veliki ruski napad na Pokrovsk, uništivši celu oklopnu kolonu dok je ulazila u grad. Novoobjavljeni snimci dronom prikazuju desetine uništenih i zapaljenih vojnih vozila duž puta u ovom strateški važnom gradu na istoku zemlje.

РУСИ НЕ ЗНАЈУ ШТА ИХ ЈЕ СНАШЛО: Погледајте како су Украјинци разнели комплетну војну колону код Покровска (ВИДЕО)

Foto: Tviter printskrin/ Astraia

Borbe za Pokrovsk, ključno logističko čvorište u Donjecku, traju više od godinu dana. Iako je Vladimir Putin nedavno proglasio pad grada, ukrajinski zvaničnici tvrde da je izjava imala za cilj da utiče na mirovne pregovore i ubedi Donalda Trampa da je ruska pobeda neizbežna.

Kao dokaz da grad nije pao, Kijev insistira da njegove snage i dalje drže položaje na severu grada, a u utorak je objavljen video snimak ukrajinskih vojnika koji podižu zastavu. Pre rata koji je izbio u februaru 2022. godine, u Pokrovsku je živelo 60.000 ljudi.

Ukrajinski komandanti su u sredu izvestili o neobično velikom ruskom mehanizovanom napadu unutar samog grada, gde se procenjuje da je Moskva okupila oko 170.000 vojnika.

- Rusi su koristili oklopna vozila, automobile i motocikle. Konvoji su pokušali da se probiju sa juga na sever grada - saopštio je ukrajinski 7. korpus za brzo reagovanje.

Zauzimanje Pokrovska, koji se nalazi na uzvišenju, bio bi prvi veliki ruski uspeh od zauzimanja Avdijevkepočetkom 2024. Kremlj veruje da bi kontrola nad gradom otvorila put ka ostatku Donbasa, teritoriji koju je Putin zahtevao u svakom mirovnom sporazumu.

Međutim, vojni stručnjaci veruju da pad Pokrovska ne bi doveo do kolapsa fronta, s obzirom na to da je Ukrajina godinama utvrđivala obližnje gradove u takozvanom "pojasu tvrđava" - Kramatorsk, Slavjansk, Kostjantinovku i Družkivku.

(Kurir)

