"SITUACIJA SADA I PRE 10 GODINA NIJE UPOREDIVA" Vučić: Morate biti ponosni na te ljude

V.N.

12. 12. 2025. u 09:42

PREDSEDNIK Vučić istakao je da je stanje u vojsci neuporedivo u odnosu na ono kakvo je bilo pre 10 godina.

FOTO: Novosti

Kazao je da se svakog dana nabavlja nešto i da je juče stigla velika pošiljka. Da je stanje u vojsci neuporedivo u odnosu na ono kakvo je bilo pre 10 godina.

- Situacija sada i pre 10 godina nije uporediva. Ni po pitanju ljudstva, ni po pitanju naoružanja. Da naglasim, i tada smo imali divne i časne ljude, morate biti ponosni na te ljude. Ali oprema i naoružanje, to prosto nisu iste vojske - rekao je Vučić.

