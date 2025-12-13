FICO UPUTIO OŠTRU PORUKU EU: Srbija bolje pripremljena od Ukrajine za članstvo u EU, ali se stalno suočava sa novim zahtevima
PRISTUPANjE Ukrajine Evropskoj uniji je nerealno u doglednoj budućnosti, dok su Srbija, Crna Gora i Albanija mnogo bolje pripremljene za proširenje EU, ali se stalno suočavaju sa novim političkim zahtevima, izjavio je slovački premijer Robert Fico u emisiji „Subotnji dijalozi“.
Prema njegovim rečima, članstvo Kijeva u EU bi zahtevalo jednoglasno odobrenje svih zemalja članica, a velike zemlje, bile bi prve koje bi ga blokirale.
Fico je još kritikovao visok nivo korupcije u Ukrajini, ukazujući na desetine milijardi evra koje je EU već izdvojila.
On je još jednom ponovio da ne želi da učestvuje u planovima za izdvajanje novih sredstava za vojnu opremu, te da obećava da će na sastancima Evropskog saveta blokirati sve finansijske odluke usmerene na kupovinu oružja za Kijev.
Kaja Kalas, šef diplomatije EU, saopštila je ranije u intervjuu za italijanski list da prisustvo tačke o prijemu Ukrajine u EU u američkom planu može pomoći da se prevaziđe veto Mađarske, koja sebe smatra partnerom Vašingtona.
Pritom, ona je navela da odluku o ovom pitanju treba da donesu države-članice na osnovu postignutih rezultata i „po zaslugama“.
Podsetimo, u junu 2022. godine Ukrajini i Moldaviji je dodeljen status zemlje-kandidata za članstvo u EU.
