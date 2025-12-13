Fudbal

HIT NAD HITOVIMA! Borusija zapevala Indiru Radić, pa oduševila balkan (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 12. 2025. u 12:40

SRPSKA muzika pravi je hit na društvenim mrežama, to je ranije pokazao Šturm iz Graca, a sada i legendarni nemački klub Borusija.

FOTO: Tanjug/AP

Oni su na TikToku pustili pesmu Indire Radić i Alena Islamovića - Lopov, pustili su deo "Znam ja ko si ti" i u kontekstu klipa pretvorili ga u "znam ja kositi". 

Administrator naloga Borusije iz Dortmunda tokom košenja trave na Vestfalenu, pustio je srpski hit, a kako je to izgledalo pogledajte u nastavku: 

@bvb

🌱 znam ja kositi…

♬ son original - My Quotify

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

