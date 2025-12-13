HIT NAD HITOVIMA! Borusija zapevala Indiru Radić, pa oduševila balkan (VIDEO)

SRPSKA muzika pravi je hit na društvenim mrežama, to je ranije pokazao Šturm iz Graca, a sada i legendarni nemački klub Borusija.

FOTO: Tanjug/AP

Oni su na TikToku pustili pesmu Indire Radić i Alena Islamovića - Lopov, pustili su deo "Znam ja ko si ti" i u kontekstu klipa pretvorili ga u "znam ja kositi".

Administrator naloga Borusije iz Dortmunda tokom košenja trave na Vestfalenu, pustio je srpski hit, a kako je to izgledalo pogledajte u nastavku:

