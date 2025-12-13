SEDMI UZASTOPNI TRIJUMF BARSELONE: Katalonci probili bunker Osasune za nova tri boda u La Ligi

Fudbaleri Barselone pobedi su večeras na svom terenu Osasunu rezultatom 2:0 u meču 16. kolu španskog prvenstva.

FOTO: Tanjug/AP

Domaći tim je poveo u 70. minutu golom Rafinje, posle asistencije Pedrija.

Rafinja se potom u 86. minutu najbolje snašao pred golom Osasune i postigao drugi gol na meču.

Barselona se zabeležila sedmu uzastopnu pobedu i vodeća je na tabeli španskog prvenstva sa 43 boda, a u sledećem kolu gostovaće Viljarealu.

Osasuna nalazi na 16. mestu na tabeli sa 15 bodova i u narednom kolu dočekaće Alaves.



