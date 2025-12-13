Fudbal

SEDMI UZASTOPNI TRIJUMF BARSELONE: Katalonci probili bunker Osasune za nova tri boda u La Ligi

Filip Milošević

13. 12. 2025. u 21:06

Fudbaleri Barselone pobedi su večeras na svom terenu Osasunu rezultatom 2:0 u meču 16. kolu španskog prvenstva.

СЕДМИ УЗАСТОПНИ ТРИЈУМФ БАРСЕЛОНЕ: Каталонци пробили бункер Осасуне за нова три бода у Ла Лиги

FOTO: Tanjug/AP

Domaći tim je poveo u 70. minutu golom Rafinje, posle asistencije Pedrija.

Rafinja se potom u 86. minutu najbolje snašao pred golom Osasune i postigao drugi gol na meču. 

Barselona se zabeležila sedmu uzastopnu pobedu i vodeća je na tabeli španskog prvenstva sa 43 boda, a u sledećem kolu gostovaće Viljarealu.

Osasuna nalazi na 16. mestu na tabeli sa 15 bodova i u narednom kolu dočekaće Alaves.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIO JE MILJENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?
Poznati

0 0

BIO JE MILjENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?

TOKOM osamdesetih i početkom devedesetih Nebojša Bakočević bio je omiljeni glumac svake žene, a onda se iznenada povukao iz javnosti. Nakon više manjih uloga, u "Bošku Buhi" je igrao Dragutina Miloševića Čikala, da tada je tumačio sve važnije i veće uloge. Među najzapaženijima su one u "Zaboravljenima", "Kako je propao rokenrol", "Crnom bombarderu"...

13. 12. 2025. u 08:15

KRIZA NA STAMFORD BRIDŽU: Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige
Tip fudbal

0 1

KRIZA NA "STAMFORD BRIDžU": Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige

Posle bolnog poraza u Bergamu i serije skromnih rezultata u Premijer ligi, Čelsi se vraća na „Stamford bridž“ sa jasnim ciljem, prekinuti loš niz i održati korak sa ekipama iz vrha. Međutim, protivnik koji dolazi u London je trenutno jedan od najneprijatnijih u prvenstvu, Everton Dejvida Mojesa koji na krilima četiri pobede u poslednjih pet kola dolazi u prestonicu.

13. 12. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BOG ME SPASIO NAJGOREG: Autobus visio nad liticom, Bosiljčić umalo stradao na veliki praznik - Veliku Gospojinu slavim kao drugi rođendan

"BOG ME SPASIO NAJGOREG": Autobus visio nad liticom, Bosiljčić umalo stradao na veliki praznik - "Veliku Gospojinu slavim kao drugi rođendan"