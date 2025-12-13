ZAJEDNO NA SCENI: Lepa Brena i Bojan Vasković "Leksington" u duetu zapevali veliki hit (FOTO)

"LEKSINGTON" bend večeras je održao četvrti koncert u Beogradu, u okviru turneje "Dođi ove noći".

FOTO: Privatna arhiva

Druga specijalna gošća na koncertu "Leksingtona" bila je folk diva Lepa Brena.

FOTO: Privatna arhiva

Brena je kao najveća muzička zvezda večeri publiku pozdravila hitovima "Uđi slobodno" i "Poželi sreću drugima", a na iznenađenje svih prisutnih Brena i Bojan su otpevali duet "Ja nemam drugi dom" i izazvali lavinu emocija.

FOTO: Privatna arhiva

Pored ova četiri koncerta, Leksington i peti koji je 30. decembra, publika će u njihovoj muzici uživati i naredna tri druženja na istom mestu i sledeće godine.