ZAJEDNO NA SCENI: Lepa Brena i Bojan Vasković "Leksington" u duetu zapevali veliki hit (FOTO)

Dušan Cakić

13. 12. 2025. u 23:19

"LEKSINGTON" bend večeras je održao četvrti koncert u Beogradu, u okviru turneje "Dođi ove noći".

ЗАЈЕДНО НА СЦЕНИ: Лепа Брена и Бојан Васковић Лексингтон у дуету запевали велики хит (ФОТО)

FOTO: Privatna arhiva

Druga specijalna gošća na koncertu "Leksingtona" bila je folk diva Lepa Brena.

FOTO: Privatna arhiva

 

Brena je kao najveća muzička zvezda večeri publiku pozdravila hitovima "Uđi slobodno" i "Poželi sreću drugima", a na iznenađenje svih prisutnih Brena i Bojan su otpevali duet "Ja nemam drugi dom" i izazvali lavinu emocija.

FOTO: Privatna arhiva

 

Pored ova četiri koncerta, Leksington i peti koji je 30. decembra, publika će u njihovoj muzici uživati i naredna tri druženja na istom mestu i sledeće godine.

