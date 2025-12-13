UTRČAO KRVAV U PICERIJU, MOLIO ZA POMOĆ: Dečak (14) izboden na Voždovcu

DEČAK (14) prebačen je sa teškim povredama na Institut za majku i dete nakon što je večeras navodno napadnut nožem na Voždovcu.

G.Šljivić

Kako se nezvanično saznaje, dečak je nešto pre 22 sata krvav utrčao u jednu piceriju u naselju Stepa Stepanović, tražeći pomoć.

Hitna pomoć ga je prevezla na Institut za majku i dete i prema nezvaničnim informacijama uboden je nožem u grudni koš.

(Telegraf)