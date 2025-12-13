Zločin

UTRČAO KRVAV U PICERIJU, MOLIO ZA POMOĆ: Dečak (14) izboden na Voždovcu

В.Н.

13. 12. 2025. u 23:20

DEČAK (14) prebačen je sa teškim povredama na Institut za majku i dete nakon što je večeras navodno napadnut nožem na Voždovcu.

УТРЧАО КРВАВ У ПИЦЕРИЈУ, МОЛИО ЗА ПОМОЋ: Дечак (14) избоден на Вождовцу

G.Šljivić

Kako se nezvanično saznaje, dečak je nešto pre 22 sata krvav utrčao u jednu piceriju u naselju Stepa Stepanović, tražeći pomoć.

Hitna pomoć ga je prevezla na Institut za majku i dete i prema nezvaničnim informacijama uboden je nožem u grudni koš.

(Telegraf)

