IZBORNI PANEL USVOJIO ŽALBU SRPSKE LISTE: Potvrđena sertifikacija njenih kandidata za izbore
IZBORNI panel za žalbe i predstavke usvojio je danas žalbu Srpske liste (SL), poništio nezakonitu odluku Centralne izborne komisije u Prištini da ne sertifiluje kandidate SL za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima 28. decembra 2025. godine i potvrdio sertifikaciju 33 kandidata SL, saopšteno je iz te stranke.
SL je u četvrtak podnela žalbu na odluku koju je CIK doneo prethodnog dana da ne sertifikuje njihove kandidate, iako oni, kako je rečeno na sednici, ispunjavaju potrebne uslove.
SL je prethdno u ponedeljak predala CIK-u listu kandidata nakon što je verifikovana za parlamentarne izbore odlukom Izbornog panela za žalbe i predstavke, koji je usvojio žalbu te stranke na odluku CIK da ne sertifikuje SL i potvrdio sertifikaciju te stranke za učešće na izborima.
CIK je i za prethodne izbore za skupštinu održane 9. februara, kao i za lokalne izbore 12. oktobra odbila da verifikuje Srpsku listu, a potvrdila je prijavu te stranke za izbore tek nakon što se SL žalila izbornom panelu za žalbe i predstavke i vrhovnom sudu u Prištini, koji su usvojili tu žalbu i naložili CIK-u da potvrdi prijavu SL.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SRBE PROTERUJE IMIGRANTE PRIMA: Kurti primio prvu grupu ilegalnih imegranta na Kosmet
12. 12. 2025. u 23:22
KURTI NE ŽELI SRBE NA KiM! CIK nije verifikovao Srpsku listu za predstojeće izbore
05. 12. 2025. u 11:43
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)