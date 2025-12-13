IZBORNI PANEL USVOJIO ŽALBU SRPSKE LISTE: Potvrđena sertifikacija njenih kandidata za izbore

IZBORNI panel za žalbe i predstavke usvojio je danas žalbu Srpske liste (SL), poništio nezakonitu odluku Centralne izborne komisije u Prištini da ne sertifiluje kandidate SL za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima 28. decembra 2025. godine i potvrdio sertifikaciju 33 kandidata SL, saopšteno je iz te stranke.

Srpska lista

SL je u četvrtak podnela žalbu na odluku koju je CIK doneo prethodnog dana da ne sertifikuje njihove kandidate, iako oni, kako je rečeno na sednici, ispunjavaju potrebne uslove.

SL je prethdno u ponedeljak predala CIK-u listu kandidata nakon što je verifikovana za parlamentarne izbore odlukom Izbornog panela za žalbe i predstavke, koji je usvojio žalbu te stranke na odluku CIK da ne sertifikuje SL i potvrdio sertifikaciju te stranke za učešće na izborima.

CIK je i za prethodne izbore za skupštinu održane 9. februara, kao i za lokalne izbore 12. oktobra odbila da verifikuje Srpsku listu, a potvrdila je prijavu te stranke za izbore tek nakon što se SL žalila izbornom panelu za žalbe i predstavke i vrhovnom sudu u Prištini, koji su usvojili tu žalbu i naložili CIK-u da potvrdi prijavu SL.

(Tanjug)

