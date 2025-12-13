OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Meteorolog Todorović otkrio kakvo nas vreme čeka za Novu godinu i kakav vremenski rolerkoster je pred nama

OVOGODIŠNjI decembar prolazi u znaku veoma stabilnog i suvog vremena. Naše područje i narednih 10 dana biće pod uticajem anticiklona i polja visokog vazdušnog pritiska, pa će vreme biti veoma stabilno i suvo.

Nedeljko Todorović, meterolog otkrio je u emisiji "Puls Srbije" kakvo nas vreme čeka u narednim danima decembar.

Zadržavanje magle

Poslednjih dana svedoci smo guste magla, a naročito se na nju žale vozači:

- U novembru, decembru i januaru magla se najčešće pojavljuje. Sunce najmanje zagreva tlo, odnosno vazduh na zemlji, pa se prizemni sloj vazduha najviše hladi. Ohlađeni vazduh stvara idealne uslove za pojavu magle. Narednih dana maglena zona će se smanjivati i povlačiti na sever. Veći deo Panonske nizije, uključujući sever Srbije i delove Mađarske, ostaje pod maglom do ponedeljka, dok će se sa juga magla povlačiti, donoseći više sunca i toplije vreme, jer magla sprečava zagrevanje prizemnog vazduha - otkriva Nedeljković.

Da li se očekuje sneg?

Meteorolog najavljuje da od snega ove godine nema ni nagoveštaja:

- Gledajući unapred, u narednim danima nema izgleda za ozbiljno zahlađenje, a još manje za padavine. To znači da će vreme ostati uglavnom suvo, pa ni u planinama neće biti snega, a kamoli kiše. Za sada ne možemo očekivati ozbiljne snežne padavine u planinskim predelima. U ovom periodu godine ne očekuje se hladnije vreme od uobičajenog. Ovdašnje temperaturne oscilacije: toplo, hladno, kiša, sneg, magla, vetar su normalna pojava za ovo doba godine - kaže Nedeljković i dodaje:

- Do kraja decembra nema ni nagoveštaja zime, ali poslednjeg dana decembra bi mogla biti neka hladnija varijanta. Zadržaće se natprosečno vreme. A tek ga možemo očekivati u nastavku zime. Malo snega je palo još u oktobru, što je bio prvi ugođaj zimskog ambijenta, ali taj sneg se otopio. Krajem novembra takođe je bilo malo snega, ali sve što je palo u planinskim predelima se otopilo. Na Kopaoniku, na nadmorskoj visini od oko 1715 metara, trenutno ima samo 2cm snega.

Temperaturni rolerkoster

- Za ovaj deo decebra je prosečna maksimalna temperatura oko 6,7 stepeni, dok je na kraju maksimalna 4 stepena. Sa pomeranjem te magle, temperatura bi skočila između 8 i 14 stepeni. Bilo bi čak i više sunca, pa čak i u sredu 17. decembra. Ponegde bi došlo do slabe kiše i oblačnosti. Posle 20. decembra će hladni vazduh uzrokovati opet neki blagi pad temperature, pa bi se one maksimalne vrednosti zadržale između 5 i 10 stepeni. Pitanje je da li će tada biti padavina. A sneg samo u višim planinskim predelima.

Todorović najavljuje porast temperature u utorak, 16. decembra, ponegde će doseći i do 14, 15 stepeni:

- Neće temperature biti ispod nule, već će se do kraja decembra raditi o blagoj zimi. Biće vetra i u košavskom području. Za sada nije bilo košave toliko. Sredinom naredne sedmice se očekuje, neće biti olujna košava, u Beogradu će biti umerena košava, na granici jake. 10/12 metara u sekundi. U sredu i četvrtak će biti kiša. Rosulja je sada prisutna, slaba kišica i on je karakteristika ovog tipa vremena.

