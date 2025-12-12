Srbija

PRIJAVE U SVEČANOJ SALI: Obaveštenje kraljevačke Gradske uprave

Goran Ćirović

12. 12. 2025. u 15:22

Kraljevačka Gradska uprava obavestila je vlasnike nezakonito izgrađenih objekata da će se do 5. februara 2026. pomoć građanima u podnošenju prijava za upis nelegalnih objekata, umesto na drugom spratu, pružati u Svečanoj sali zgrade GU u prizemlju, radnim danima od 8 do 14 sati.

ПРИЈАВЕ У СВЕЧАНОЈ САЛИ: Обавештење краљевачке Градске управе

G.Šljivić

Osim toga, dodaje se u obaveštenju, prijave za upis podnosiće se i u mesnim kancelarijama u Vitanovcu i varošici Ušće, a o početku rada građani će blagovremeno biti obavešteni.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?