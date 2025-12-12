PRIJAVE U SVEČANOJ SALI: Obaveštenje kraljevačke Gradske uprave
Kraljevačka Gradska uprava obavestila je vlasnike nezakonito izgrađenih objekata da će se do 5. februara 2026. pomoć građanima u podnošenju prijava za upis nelegalnih objekata, umesto na drugom spratu, pružati u Svečanoj sali zgrade GU u prizemlju, radnim danima od 8 do 14 sati.
Osim toga, dodaje se u obaveštenju, prijave za upis podnosiće se i u mesnim kancelarijama u Vitanovcu i varošici Ušće, a o početku rada građani će blagovremeno biti obavešteni.
